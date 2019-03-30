Производство классической Элитной Мягкой Мебели в г. Краснодар. Мебельная фабрика Устье. Доставка в любой регион.
- Услуги
- Мебель на заказ
- изменение размеров
- расцветок и тканей.
- Производство диванов
- Мебель в наличии и на заказ
- Классическая мебель
- Оптовый поставщик
- Регионы обслуживания
- Любой
- Награды компании
- Участник выставок в Москве и Краснодаре. На рынке более 20 лет
- Адрес
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Крупской 2а, пгт. Пашковский
350000 Краснодар Г
Россия
+7-9086867555 Www.instagram.com/ustiemebel_official
Законное владение
Г. Краснодар пгт.Пашковский, ул. Крупской 2а 8908-68-67-555