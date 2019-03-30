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Фабрика Элитной мебели Устье
Мебель и аксессуары Краснодар Г
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Новинки мягкой мебели , Фабрика Элитной мебели Устье Фабрика Элитной мебели Устье ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Бирюзовый
    Новинки мягкой мебели , Фабрика Элитной мебели Устье Фабрика Элитной мебели Устье ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Бирюзовый
    Новинки мягкой мебели
    Стильный диван, Фабрика Элитной мебели Устье Фабрика Элитной мебели Устье ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Коричневый
    Стильный диван

    Производство классической Элитной Мягкой Мебели в г. Краснодар. Мебельная фабрика Устье. Доставка в любой регион.

    Услуги
    • Мебель на заказ
    • изменение размеров
    • расцветок и тканей.
    • Производство диванов
    • Мебель в наличии и на заказ
    • Классическая мебель
    • Оптовый поставщик
    Регионы обслуживания
    Любой
    Награды компании
    Участник выставок в Москве и Краснодаре. На рынке более 20 лет
    Адрес
    Крупской 2а, пгт. Пашковский
    350000 Краснодар Г
    Россия
    +7-9086867555 Www.instagram.com/ustiemebel_official
    Законное владение

    Г. Краснодар пгт.Пашковский, ул. Крупской 2а 8908-68-67-555

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