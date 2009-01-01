Меня зовут Олеся Шляхтина и я рада приветствовать вас на моей странице. Уверена, что те, кто интересуется дизайном интерьеров, найдут здесь много полезного для себя. Планируете построить загородный дом, мечтаете обновить дизайн квартиры или офиса, а может быть, подбираете картину для гостиной или авторскую мебель? Всё это вы сможете заказать на моем сайте, где представлена небольшая часть работ, созданных за 15 лет профессиональной деятельности.Я окончила факультет дизайна архитектурной среды в Московском архитектурном институте, посещала лекции в школе дизайна «Детали», работала в архитектурном бюро Евгения Гибшмана, в течение 17 лет вела рубрику «Дизайн-проект» в журнале «Идеи вашего дома» и занималась частной практикой.

В 2009 году основала собственную студию дизайна интерьера и архитектуры. Сфера её деятельности достаточно широка — от разработки жилых и общественных интерьеров, проектирования домов до создания авторской мебели и картин.

Загородная архитектура, дизайн интерьера, декор помещений— не просто моя профессия, это мой образ жизни. Я внимательно слежу за новинками в мире дизайна и архитектуры, для каждого объекта подбираю и проектирую мебель из разных материалов. За годы работы мне удалось наладить сотрудничество с надёжными и опытными мастерами, проверенными поставщиками мебели, светильников и материалов.