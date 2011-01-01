Татьяна Стащук – архитектор, выпускница Московского
архитектурного института, закончила аспирантуру МАрхИ.
Предоставляемые услуги - архитектурное проектирование и дизайн интерьера.
С 1994 по настоящее время занимается архитектурной практикой. Сфера профессиональных интересов не только проектирование интерьеров частной и общественной архитектуры, но и градостроительные проекты, и предметный дизайн.
География работ - РФ (Москва и Московская область), Европа.
Реализованные проекты получили признание в профессиональном сообществе (Международный конкурс Ferrari (Франция); Международный конкурс OTIC (США); Конкурс Союза Архитекторов России «Подмосковный особняк»(Россия); Международный конкурс плакатов (Чехия)), а также были отмечены большим количеством публикаций в специализированной прессе как в российских, так и в иностранных СМИ – «AD Architectural Digest», «SALON interior», «Show Case», «Elle Decoration», «Mesonin Magazine», «Интерьер + Дизайн», «Дом & Интерьер», «Elite Interior», «Современный Дом», «Красивые дома».
Творческое кредо: Экологичность. Функциональность. Элегантность.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера и Предметный дизайн
- Проектирование
- архитектурный дизайн
- дизайн интерьера; Комплексный дизайн интерьера под ключ
- Регионы обслуживания
- РФ (Москва и Московская область)
- Италия
- Германия
- Словения
- Награды компании
- Топ 100 AD;
Лучшие русские дома 2013по мнению журнала AD; Топ 100 – Лучшие объекты России 2019 – Premium Living Award 2019.
- Адрес
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Рублевское шоссе
121615 Москва
Россия
+7-9166250600 stashuk.ru