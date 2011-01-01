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Архитектор Татьяна Стащук
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 189 м2 в ЖК "Цветной бульвар", Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Квартира 189 м2 в ЖК "Цветной бульвар", Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Квартира 189 м2 в ЖК "Цветной бульвар", Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    +6
    Квартира 189 м2 в ЖК "Цветной бульвар"
    Баннер, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Баннер
    Загородный дом. Поселок "Миллениум Парк". Московская обл., Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Загородный дом. Поселок "Миллениум Парк". Московская обл., Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Загородный дом. Поселок "Миллениум Парк". Московская обл., Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    +4
    Загородный дом. Поселок "Миллениум Парк". Московская обл.
    Загородный гостевой деревянный дом, Московская область, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Загородный гостевой деревянный дом, Московская область, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Загородный гостевой деревянный дом, Московская область, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    +19
    Загородный гостевой деревянный дом, Московская область
    Загородный дом из бруса, Московская область, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Загородный дом из бруса, Московская область, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Загородный дом из бруса, Московская область, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    +3
    Загородный дом из бруса, Московская область
    Квартира в ЖК "Литератор", 146 м2, Москва, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Квартира в ЖК "Литератор", 146 м2, Москва, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    Квартира в ЖК "Литератор", 146 м2, Москва, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
    +14
    Квартира в ЖК "Литератор", 146 м2, Москва
    Показать все 18 проекты

    Татьяна Стащук – архитектор, выпускница Московского
    архитектурного института, закончила аспирантуру МАрхИ.

    Предоставляемые услуги -  архитектурное проектирование и дизайн интерьера. 

    С 1994 по настоящее время  занимается архитектурной практикой. Сфера профессиональных интересов не только проектирование интерьеров частной и общественной архитектуры, но и градостроительные проекты, и предметный дизайн.

    География работ -  РФ (Москва и Московская область), Европа.

    Реализованные проекты получили признание в профессиональном сообществе (Международный конкурс Ferrari (Франция); Международный конкурс OTIC (США); Конкурс Союза Архитекторов России «Подмосковный особняк»(Россия); Международный конкурс плакатов (Чехия)), а также были отмечены большим количеством публикаций в специализированной прессе  как в российских, так и в иностранных СМИ – «AD Architectural Digest», «SALON interior», «Show Case», «Elle Decoration», «Mesonin Magazine», «Интерьер + Дизайн», «Дом & Интерьер», «Elite Interior», «Современный Дом», «Красивые дома».

    Творческое кредо: Экологичность. Функциональность. Элегантность.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера и Предметный дизайн
    • Проектирование
    • архитектурный дизайн
    • дизайн интерьера; Комплексный дизайн интерьера под ключ
    Регионы обслуживания
    • РФ (Москва и Московская область)
    • Италия
    • Германия
    • Словения
    Награды компании
    Топ 100 AD; Лучшие русские дома 2013 по мнению журнала AD; Топ 100 – Лучшие объекты России 2019 – Premium Living Award 2019.
    Адрес
    Рублевское шоссе
    121615 Москва
    Россия
    +7-9166250600 stashuk.ru

    Отзыв

    Anna s
    безупречный вкус, внимание к деталям, ответственность, способность и стремление найти интересные решения и детали для квартиры. Очень понравилась работа.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Март 2019
    Редактировать
    17jan80
    Татьяна, спроектировала несколько объектов для проживания в Европе. Отличный вкус, редкое внимание к техническим деталям делают сотрудничество с Татьяной исключительным! Спасибо
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2017
    Редактировать
    Angelika Normann Angelika Normann
    Татьяна спроектировала и сопровождала ремонт в квартире с состояния shell & core до чистовой отделки и подбора мебели и аксессуаров
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Январь 2011
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    Показать все отзывы – 3

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