Татьяна Стащук – архитектор, выпускница Московского

архитектурного института, закончила аспирантуру МАрхИ.

Предоставляемые услуги - архитектурное проектирование и дизайн интерьера.

С 1994 по настоящее время занимается архитектурной практикой. Сфера профессиональных интересов не только проектирование интерьеров частной и общественной архитектуры, но и градостроительные проекты, и предметный дизайн.

География работ - РФ (Москва и Московская область), Европа.

Реализованные проекты получили признание в профессиональном сообществе (Международный конкурс Ferrari (Франция); Международный конкурс OTIC (США); Конкурс Союза Архитекторов России «Подмосковный особняк»(Россия); Международный конкурс плакатов (Чехия)), а также были отмечены большим количеством публикаций в специализированной прессе как в российских, так и в иностранных СМИ – «AD Architectural Digest», «SALON interior», «Show Case», «Elle Decoration», «Mesonin Magazine», «Интерьер + Дизайн», «Дом & Интерьер», «Elite Interior», «Современный Дом», «Красивые дома».

Творческое кредо: Экологичность. Функциональность. Элегантность.