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Space for life
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Impact HUB Moscow, Space for life Space for life Конференц-центры в стиле лофт
    Impact HUB Moscow, Space for life Space for life Конференц-центры в стиле лофт
    Impact HUB Moscow, Space for life Space for life Конференц-центры в стиле лофт
    +4
    Impact HUB Moscow
    Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Гостиная в скандинавском стиле
    Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Гостиная в скандинавском стиле
    Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары, Space for life Space for life Спальня в скандинавском стиле
    +6
    Функциональная студия из типовой однушки ИП-46с для молодой пары
    Бар-ресторан "Куклы-пистолеты", Space for life Space for life Конференц-центры в стиле лофт
    Бар-ресторан "Куклы-пистолеты", Space for life Space for life Конференц-центры в стиле лофт
    Бар-ресторан "Куклы-пистолеты", Space for life Space for life Конференц-центры в стиле лофт
    +3
    Бар-ресторан "Куклы-пистолеты"
    ЖК Шуваловский, Space for life Space for life Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК Шуваловский, Space for life Space for life Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    ЖК Шуваловский, Space for life Space for life Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    ЖК Шуваловский
    3-x комнатная квартира, Space for life Space for life Гостиная в скандинавском стиле
    3-x комнатная квартира, Space for life Space for life Детская комнатa в скандинавском стиле
    3-x комнатная квартира, Space for life Space for life Детская комнатa в скандинавском стиле
    +18
    3-x комнатная квартира

    Space4life - это история профессионализма и разделения обязанностей. Архитектор создает архитектурные решения и знает технические тонкости, дизайнер продумывает и воплощает проект в чертежах, декоратор подбирает цветовые и стилистические сочетания. Ключевая компетенция каждого специалиста раскрывается на своем месте, и это - в сочетании с наработанным опытом - позволяет студии создавать продуманные интерьеры, в которых не упущена ни одна деталь.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • г. Москва
    Адрес
    Хохловский переулок, д.7/9 стр. 2
    109028 Москва
    Россия
    +49-93980113 space4life.ru
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