Space4life - это история профессионализма и разделения обязанностей. Архитектор создает архитектурные решения и знает технические тонкости, дизайнер продумывает и воплощает проект в чертежах, декоратор подбирает цветовые и стилистические сочетания. Ключевая компетенция каждого специалиста раскрывается на своем месте, и это - в сочетании с наработанным опытом - позволяет студии создавать продуманные интерьеры, в которых не упущена ни одна деталь.