Space4life - это история профессионализма и разделения обязанностей. Архитектор создает архитектурные решения и знает технические тонкости, дизайнер продумывает и воплощает проект в чертежах, декоратор подбирает цветовые и стилистические сочетания. Ключевая компетенция каждого специалиста раскрывается на своем месте, и это - в сочетании с наработанным опытом - позволяет студии создавать продуманные интерьеры, в которых не упущена ни одна деталь.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- г. Москва
- Адрес
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Хохловский переулок, д.7/9 стр. 2
109028 Москва
Россия
+49-93980113 space4life.ru