СТУДИЯ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ МАКСИМА РУБЦОВА.
Компания основана в 2002 году архитектором Максимом Рубцовым. Создав команду профессионалов, мы добились высочайшего качества. Это всегда новые эксклюзивные проекты, обеспечивающие Вам уникальность и индивидуальность решений. Мы любим своё дело, мы увлечены нашими проектами и это невероятно интересно! Таким образом, "Студия Максима Рубцова" является одной из самых ярких, креативных и востребованных на рынке современного проектирования.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Архитектурное проектирование
- декорирование
- строительство
- авторское сопровождение
- Арт-объекты
- инсталляции.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Центр дизайна
Артплей. Сыромятническая набережная, д. 10/2
105120 Москва
Россия
+7-9169610520 mrubtsov.com