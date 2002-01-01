СТУДИЯ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ МАКСИМА РУБЦОВА.

Компания основана в 2002 году архитектором Максимом Рубцовым. Создав команду профессионалов, мы добились высочайшего качества. Это всегда новые эксклюзивные проекты, обеспечивающие Вам уникальность и индивидуальность решений. Мы любим своё дело, мы увлечены нашими проектами и это невероятно интересно! Таким образом, "Студия Максима Рубцова" является одной из самых ярких, креативных и востребованных на рынке современного проектирования.