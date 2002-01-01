Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия Максима Рубцова.
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 130 кв.м. в ЖК "Дипломат", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 130 кв.м. в ЖК "Дипломат", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 130 кв.м. в ЖК "Дипломат", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Квартира 130 кв.м. в ЖК "Дипломат"
    Квартира 210 кв.м в ЖК "Тверская плаза"., Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 210 кв.м в ЖК "Тверская плаза"., Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 210 кв.м в ЖК "Тверская плаза"., Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. ГостинаяАксессуары и декорации
    +24
    Квартира 210 кв.м в ЖК "Тверская плаза".
    Загородный дом 1600 кв.м., Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиные в эклектичном стиле
    Загородный дом 1600 кв.м., Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиные в эклектичном стиле
    Загородный дом 1600 кв.м., Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиные в эклектичном стиле
    +29
    Загородный дом 1600 кв.м.
    Квартира 145 кв.м. в ЖК "Шмитовский", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира 145 кв.м. в ЖК "Шмитовский", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира 145 кв.м. в ЖК "Шмитовский", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиные в эклектичном стиле
    +13
    Квартира 145 кв.м. в ЖК "Шмитовский"
    Загородный дом в Подмосковье 1200 кв.м., Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом в Подмосковье 1200 кв.м., Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом в Подмосковье 1200 кв.м., Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиная в стиле минимализм
    +11
    Загородный дом в Подмосковье 1200 кв.м.
    Квартира 420 кв.м. в ЖК "Остоженка Парк Палас", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 420 кв.м. в ЖК "Остоженка Парк Палас", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 420 кв.м. в ЖК "Остоженка Парк Палас", Студия Максима Рубцова. Студия Максима Рубцова. Гостиная в стиле минимализм
    +35
    Квартира 420 кв.м. в ЖК "Остоженка Парк Палас"
    Показать все 8 проекты

    СТУДИЯ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ МАКСИМА РУБЦОВА.
    Компания основана в 2002 году архитектором Максимом Рубцовым. Создав команду профессионалов, мы добились высочайшего качества. Это всегда новые эксклюзивные проекты, обеспечивающие Вам уникальность и индивидуальность решений. Мы любим своё дело, мы увлечены нашими проектами и это невероятно интересно!  Таким образом, "Студия Максима Рубцова" является одной из самых ярких, креативных и востребованных на рынке современного проектирования.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • декорирование
    • строительство
    • авторское сопровождение
    • Арт-объекты
    • инсталляции.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Центр дизайна Артплей. Сыромятническая набережная, д. 10/2
    105120 Москва
    Россия
    +7-9169610520 mrubtsov.com

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element