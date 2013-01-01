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Искусство Интерьера
Дизайнеры интерьера Краснодар
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Проекты

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    • Дизайн проект двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле, Искусство Интерьера Искусство Интерьера Балкон в скандинавском стиле Кирпичи Серый
    Дизайн проект двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле, Искусство Интерьера Искусство Интерьера Балкон в скандинавском стиле Кирпичи Серый
    Дизайн проект двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле, Искусство Интерьера Искусство Интерьера Спальня в скандинавском стиле МДФ Фиолетовый / Лиловый
    +38
    Дизайн проект двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле

    Меня зовут Дарья Хачатрян,

    Я родилась в центральном студенческом городе - Томске. С детства поняла, что мне нравятся многие творческие направления - музыка, лепка, рисование, выращивание растений. Стала изучать искусство в разных образовательных центрах - художественная школа, музыкальная школа, курсы архитектуры, семестр в Чехии (Чешский технологический университет г. Брно, направление промышленного дизайна) и многое другое. В старших классах мне как-то даже не пришлось думать куда поступать - мне захотелось архитектуры. Закончила двух годовые курсы, но в итоге, по случаю судьбы, поступила по направлению промышленного дизайна. Именно тут, как ни странно, начался мой путь как дизайнера интерьера, так как все университетские работы я подводила к это теме, но с техническим уклоном. В итоге образование включало в себя художественные дисциплины и множество инженерных и технических предметов. Таким образом, моя профессия объединила технического специалиста с художником, дизайнером интерьера. Переехав в Москву, после сдачи диплома, я получила работу дизайнера интерьера под руководством архитектора и стала получать бесценный опыт. Дальнейшая моя деятельность продолжилась в городе Краснодаре и в какой-то момент я поняла, что хочу большего - свою студию. В 2013 году студия открылась и мы назвали ее "Искусство Интерьера". С этого времени было выполнено и осуществлено очень много проектов разной сложности и стилистики. Но это только лишь начало...

    Услуги
    Дизайн проекты интерьеров
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край, Москва и Московская область
    Адрес
    Хрустальная, 33
    350901 Краснодар
    Россия
    +7-9182336172 krd-interiors.ru
    Законное владение

    Россия, Краснодар, ул. Хрустальная, 33

    Отзыв

    Иван Котляров
    Шикарно
    почти 2 года назад
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