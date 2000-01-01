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АФ НИКА
Столяры Москва
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Услуги

  • Проектирование и изготовление столярных изделий по индивидуальным заказам

Проекты

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    • Объект : Жуковка, жилой дом 2000 м² , АФ НИКА АФ НИКА Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
    Объект : Жуковка, жилой дом 2000 м² , АФ НИКА АФ НИКА Окна и двериДвери
    Объект : Жуковка, жилой дом 2000 м² , АФ НИКА АФ НИКА ГостинаяШкафы и серванты
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    Объект : Жуковка, жилой дом 2000 м²

    Открывая своё собственное производство в 1994 году, Филатов Андрей Владимирович отказался от проторенного пути, выраженного в создании безликих и совершенно одинаковых столярных изделий.

    В первые годы работы был сформирован особый кодекс компании, который ни разу не нарушался. В основе которого заложена простая идея "Клиент должен получить больше, чем он ожидает".

    Сегодня Мы работаем с лучшими архитектурными бюро России, по выставкам и публикациям в журналах "SALON INTERIOR", "ARHITECTURAL DIGEST".

    Архитекторам и дизайнерам хорошо известны интерьеры класса "ЛЮКС" выполненные фирмой "Ника".

    На сегодняшний день в компании созданы все условия для изготовления самых сложных изделий и предметов интерьеров из ценных пород дерева. 

    Высококвалифицированные специалисты, современное оборудование и лучшие материалы. 

    Меняются стили, но неизменным остаётся одно - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    2-й Южнопортовый проезд , 29А строение 2
    115088 Москва
    Россия
    +7-4957424323 www.nika-furniture.ru
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