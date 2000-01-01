Открывая своё собственное производство в 1994 году, Филатов Андрей Владимирович отказался от проторенного пути, выраженного в создании безликих и совершенно одинаковых столярных изделий.

В первые годы работы был сформирован особый кодекс компании, который ни разу не нарушался. В основе которого заложена простая идея "Клиент должен получить больше, чем он ожидает".

Сегодня Мы работаем с лучшими архитектурными бюро России, по выставкам и публикациям в журналах "SALON INTERIOR", "ARHITECTURAL DIGEST".

Архитекторам и дизайнерам хорошо известны интерьеры класса "ЛЮКС" выполненные фирмой "Ника".

На сегодняшний день в компании созданы все условия для изготовления самых сложных изделий и предметов интерьеров из ценных пород дерева.

Высококвалифицированные специалисты, современное оборудование и лучшие материалы.

Меняются стили, но неизменным остаётся одно - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА.