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Azovskiy &amp; Pahomova architects
Дизайнеры интерьера Днепропетровск
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    • Azovskiy & Pahomova architects
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    Архитектурная мастерская Azovskiy & Pahomova architects хорошо понимает желание тех, кто стремится в жизни к индивидуальности, кого восхищают эстетические формы. Именно поэтому наша команда так эффективно объединяет творческое вдохновение с опытом работы в данной сфере, создавая тем самым гармоничные пространства.

    Azovskiy & Pahomova architects – это интеллектуальный дизайн. Олег Азовский и Анна Пахомова создают лучшие интерьеры, где часто преобладает простой и точный дизайн, скрытая роскошь в материалах и изящность пропорций. Кроме того, дает о себе знать и следование мировым тенденциям. Каждый, с уважением относящийся к себе человек, хочет окружить себя красивыми вещами, создав в своей квартире, загородном доме или офисе хороший дизайн интерьера. Но в современном дизайнерском искусстве существуют множество различных направлений: поп-арт и ар-деко, этнический и средиземноморский, модернизм и эклектизм классических стилей, конструктивизм и деконструктивизм. Неспециалисту очень легко запутаться в этом разнообразии прежде, чем остановить свой выбор на чем-нибудь конкретном – поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, для которых архитектура и дизайн интерьеров являются делом всей жизни. Архитектурная мастерская Azovskiy & Pahomova architects создает лучшие интерьеры, которые удовлетворят эстетическим и функциональным запросам даже самых требовательных, и взыскательных заказчиков.

    Мы стараемся не только «самовыразиться», но и учесть все пожелания клиента. При этом используется индивидуальный подход к каждому нашему клиенту, максимально учитываться его мировоззрение, характер и привычки для того, чтобы создавать лучшие интерьеры.
    Архитектура и дизайн интерьеров – это такие сферы жизнедеятельности, которые требуют от вовлеченных в них людей максимальной отдачи и влюбленности в свое дело. Только в таком случае можно создать по-настоящему хороший дизайн интерьера или архитектурный проект! Специалисты архитектурной мастерской Azovskiy & Pahomova architects, воспользовавшись своими знаниями, умениями и опытом, помогут создать в Вашем доме уютную и гармоничную атмосферу, которая в полной мере будет выражать Вашу индивидуальность.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Украина, европа и Днепропетровск
    Адрес
    Шалом Алейхема 4а
    49000 Днепропетровск
    Россия
    +380-971200622 azovskiypahomova-architects.com

    Отзыв

    Олег Азовский
    больше 4 лет назад
    Сергей Мороз
    около 2 лет назад
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