Приветствуем! Мы студия дизайна интерьера ENKI design. Предлагаем Вам свои услуги по созданию дизайн-проекта Вашего интерьера. Ориентируясь на Ваш бюджет, пожелания и потребности, мы создадим неповторимый проект для Вас! Нашей основной специальностью является дизайн проект жилых помещений.

Что Вы получите, заказав дизайн-проект квартиры у нас:

- Минимум переживаний и усилий и максимум понимания каким будет жилье после ремонта

- Все необходимые чертежи, которые будут понятны любым строителям- Визуально красивый, а главное – практичный и продуманный до мелочей дизайн вашего жилья

- Компьютерную визуализацию, которая покажет как будет выглядеть интерьер

- Вам не нужно разбираться в стилях, материалах и чертежах, Вам нужно будет на наш вопрос “Нравится?” просто ответить да/нет

- Полную уверенность в завершении работы в срок, ведь мы работаем по договору

- Полную уверенность того, что Вы сможете в будущем продать квартиру, так как мы проектируем в соответствии с ГОСТами и нормами

- Полное понимание как идет процесс проекта от вашего звонка до начала ремонта Цена дизайн-проекта:

- для жилого помещения (квартиры, дома, апартаменты) – от 900 р. за м2- для общественного / коммерческого помещения (офис, магазин, кафе и др.)– от 600 р. за м2

- авторский надзор - выезды главного архитектора на объект



Наша цель – чтобы Вы без особых усилий получили доступный и красивый дизайн! Звоните в любое время. Связь любым удобным для Вас способом: мессенджеры, почта или просто по телефону – с удовольствием проконсультируем Вас по любым вопросам абсолютно БЕСПЛАТНО!



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