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enki design
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Дизайн гостиной в стиле минимализм, enki design enki design Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн гостиной в стиле минимализм, enki design enki design Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн гостиной в стиле минимализм, enki design enki design Ванная комната в стиле минимализм Плитка Серый
    Дизайн гостиной в стиле минимализм
    Ванная GRAY, enki design enki design Ванная комната в стиле минимализм Плитка Серый
    Ванная GRAY
    Ванная BLACK, enki design enki design Ванная в стиле лофт Твердая древесина Черный
    Ванная BLACK
    СПА, enki design enki design Сауны Белый
    СПА, enki design enki design Сауны Дерево Эффект древесины
    СПА, enki design enki design Спа в классическом стиле Гранит
    СПА
    Кухни, enki design enki design Кухня в стиле минимализм Серый
    Кухни, enki design enki design Кухня в стиле минимализм
    Кухни
    Ванные, enki design enki design Ванная комната в стиле минимализм Плитка Бежевый
    Ванные, enki design enki design Ванная комната в стиле минимализм Плитка Бежевый
    Ванные
    Показать все 8 проекты

    Приветствуем! Мы студия дизайна интерьера ENKI design. Предлагаем Вам свои услуги по созданию дизайн-проекта Вашего интерьера. Ориентируясь на Ваш бюджет, пожелания и потребности, мы создадим неповторимый проект для Вас! Нашей основной специальностью является дизайн проект жилых помещений.

    Что Вы получите, заказав дизайн-проект квартиры у нас:
    - Минимум переживаний и усилий и максимум понимания каким будет жилье после ремонта
    - Все необходимые чертежи, которые будут понятны любым строителям- Визуально красивый, а главное – практичный и продуманный до мелочей дизайн вашего жилья
    - Компьютерную визуализацию, которая покажет как будет выглядеть интерьер
    - Вам не нужно разбираться в стилях, материалах и чертежах, Вам нужно будет на наш вопрос “Нравится?” просто ответить да/нет
    - Полную уверенность в завершении работы в срок, ведь мы работаем по договору
    - Полную уверенность того, что Вы сможете в будущем продать квартиру, так как мы проектируем в соответствии с ГОСТами и нормами
    - Полное понимание как идет процесс проекта от вашего звонка до начала ремонта Цена дизайн-проекта:
    - для жилого помещения (квартиры, дома, апартаменты) – от 900 р. за м2- для общественного / коммерческого помещения (офис, магазин, кафе и др.)– от 600 р. за м2
    - авторский надзор - выезды главного архитектора на объект

    Наша цель – чтобы Вы без особых усилий получили доступный и красивый дизайн! Звоните в любое время. Связь любым удобным для Вас способом: мессенджеры, почта или просто по телефону – с удовольствием проконсультируем Вас по любым вопросам абсолютно БЕСПЛАТНО!

    +7 999 986 54 26
    +7 963 782 32 49

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    123060 Москва
    Россия
    +7-9999865426
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