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Архитектурное бюро
Архитекторы Краснодар
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом с палубой, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Деревянные дома
    Дом с палубой, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Деревянные дома
    Дом с палубой, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Деревянные дома
    +2
    Дом с палубой
    Дом в Краснодаре в стиле барнхаус, Архитектурное бюро Архитектурное бюро
    Дом в Краснодаре в стиле барнхаус, Архитектурное бюро Архитектурное бюро
    Дом в Краснодаре в стиле барнхаус, Архитектурное бюро Архитектурное бюро
    +2
    Дом в Краснодаре в стиле барнхаус
    Дом в Сочи, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Дома на одну семью
    Дом в Сочи, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Дома с террасами
    Дом в Сочи, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Дома на одну семью
    +3
    Дом в Сочи
    Дом в Анапе, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Дома на одну семью
    Дом в Анапе, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Дома в стиле минимализм
    Дом в Анапе, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Дома на одну семью
    Дом в Анапе
    Дом в Ейске, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Загородные дома
    Дом в Ейске, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Загородные дома
    Дом в Ейске, Архитектурное бюро Архитектурное бюро Загородные дома
    +2
    Дом в Ейске

    Проектирование и строительство частных жилых домов.  Работаем в современном направлении: минимализм и органическая архитектура. Используем натуральные материалы в отделке. Поможем подобрать участок в эко районах Краснодарского края и республики Адыгея с видом на лес, горы, реку, море.

    Услуги
    • Проектирование
    • авторский надзор
    • технический надзор
    • поставка материалов
    • строительство
    • продажа участков
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и республика Адыгея
    Адрес
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9283306868 абвш.рф
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