Проектирование и строительство частных жилых домов. Работаем в современном направлении: минимализм и органическая архитектура. Используем натуральные материалы в отделке. Поможем подобрать участок в эко районах Краснодарского края и республики Адыгея с видом на лес, горы, реку, море.
- Услуги
- Проектирование
- авторский надзор
- технический надзор
- поставка материалов
- строительство
- продажа участков
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край и республика Адыгея
- Адрес
-
350000 Краснодар
Россия
+7-9283306868 абвш.рф