Дизайн студия "Lebedeva-design" осуществляет полный цикл работ.

От архитектурного проектирования частных домов, до их строительства и реализации дизайна интерьера внутренних пространств.

Основатель студии "Lebedeva-design", Лебедева Полина, непрерывно работает с 2000 года, как дизайнер интерьеров и руководитель процесса реализации объектов.

За 18 лет работы было создано и реализовано более 350 частных объектов, более 20'000 м.кв. общественных пространств.

Не смотря на столь долгую практику, наши цены остаются доступными, при сохранении безупречного качества.

Ежегодно мы внедряем новые технологии, следим за новыми тенденциями и трендами в проектирование интерьеров.

Даем гарантию и лучший сервис в работе с клиентом.