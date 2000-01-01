Дизайн студия "Lebedeva-design" осуществляет полный цикл работ.
От архитектурного проектирования частных домов, до их строительства и реализации дизайна интерьера внутренних пространств.
Основатель студии "Lebedeva-design", Лебедева Полина, непрерывно работает с 2000 года, как дизайнер интерьеров и руководитель процесса реализации объектов.
За 18 лет работы было создано и реализовано более 350 частных объектов, более 20'000 м.кв. общественных пространств.
Не смотря на столь долгую практику, наши цены остаются доступными, при сохранении безупречного качества.
Ежегодно мы внедряем новые технологии, следим за новыми тенденциями и трендами в проектирование интерьеров.
Даем гарантию и лучший сервис в работе с клиентом.
- Услуги
- Проектирование малоэтажной архитектуры; Инженерное проектирование; Дизайн-проектирование; Строительство
- Ремонт и отделка помещений; Комплексное оснащение мебелью; Комплектация объекта; Ведение авторского и технического надзора.
- Регионы обслуживания
- Москва, Тверь и Санкт-Петербург
- Награды компании
- Награды PinWin: финалист конкурса
Ванная комната, скрытые возможности,
Лучший интерьер гостиной,
Лучший 3Д-проект квартиры до 70 м.кв.; Победитель в конкурсе от V-ZUG BERTAZZONI, Fhiaba
Комфорт и технологии в интерьере
- Адрес
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ул. Фотиевой 7
119333 Москва
Россия
+7-9099015333 www.lebedeva-design.ru
Москва, ул. Фотиевой д. 7