Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ООО<q>Вертикаль</q>
Дизайнеры интерьера Город Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Дизайн студия «Вертикаль» основана в 2004 году. Мы работаем в различных стилистических направлениях : от минимализма до дворцовой классики, занимаемся объектами любой сложности. За время работы студии было создано и воплощено в жизнь большое количество проектов квартир, офисов, частных домов, произведены реконструкция и ремонт ряда объектов.  Наши услуги по дизайну интерьеров включают также авторское сопровождение и проведение ремонтно-отделочных работ любой сложности (в том числе и «под ключ») с использованием новейших технологий и материалов. Высокое качество обеспечивают специалисты, обладающие креативным мышлением, профессиональными знаниями в области разработки дизайна интерьеров, опытом создания уникальных проектов различной сложности.

    Услуги
    • Дизайн-проекты
    • ремонты
    • строительные и отделочные материалы
    • текстиль для дома.
    Регионы обслуживания
    Москва и МО и город Москва
    Адрес
    Метро Царицыно, улица 6 Радиальная , дом 5 , корпус 4
    115404 Город Москва
    Россия
    +7-9037936774 www.vertical-studio.ru
      Add SEO element