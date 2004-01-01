Дизайн студия «Вертикаль» основана в 2004 году. Мы работаем в различных стилистических направлениях : от минимализма до дворцовой классики, занимаемся объектами любой сложности. За время работы студии было создано и воплощено в жизнь большое количество проектов квартир, офисов, частных домов, произведены реконструкция и ремонт ряда объектов. Наши услуги по дизайну интерьеров включают также авторское сопровождение и проведение ремонтно-отделочных работ любой сложности (в том числе и «под ключ») с использованием новейших технологий и материалов. Высокое качество обеспечивают специалисты, обладающие креативным мышлением, профессиональными знаниями в области разработки дизайна интерьеров, опытом создания уникальных проектов различной сложности.