Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
White Architect interior desing bureau
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Мы- професиональная команда из архитекторов и дизайнеров интерьера, которые помогут вам сделать наилучший проект для вашего будущего жилья, офиса, бизнеса.

    Более 7 лет мы работаем в нашей любимой сфере, и благодарны вам за доверие и ваш выбор

    Услуги
    • Есть 3 варианта событий нашей работы с вами: Первый: Вы можете заказать у нас проект дома
    • и в нем же мы сделаем вам интерьер
    • таким образом вы избавитесь от головной боли-поиска дизайнера! Второй: Мы приходим уже в готовое здание
    • и разрабатываем дизайн проект вашего дома
    • квартиры. Третий: Бизнес- все мы знаем
    • что огромное влияние на ваш бизнес идет от дизайна
    • потому вы и ищете его. Мы четко знаем что не надо делать
    • а что необходимо Это касается в первую очередь: кофеен
    • ресторанного бизнеса
    • кафе
    • офисов
    • салонов красоты
    • мест
    • предоставляющих различные услуги. Потому и перед началом работы мы обсуждаем с вами все услуги
    • и даже помогаем подбирать место аренды помещения.
    • Показать все 15 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва, Одинцово и Хамовники
    Награды компании
    Выигрыш международного архитектурного конкурса Сквер Вхутемас Многочисленные печати коллективных проектов в журнале AD, Проект Россия
    Адрес
    ул Рождественка 11
    107031 Москва
    Россия
    +7-9295419773 project446913.tilda.ws
    Законное владение

    /

      Add SEO element