Мы- професиональная команда из архитекторов и дизайнеров интерьера, которые помогут вам сделать наилучший проект для вашего будущего жилья, офиса, бизнеса.
Более 7 лет мы работаем в нашей любимой сфере, и благодарны вам за доверие и ваш выбор
- Услуги
- Есть 3 варианта событий нашей работы с вами: Первый: Вы можете заказать у нас проект дома
- и в нем же мы сделаем вам интерьер
- таким образом вы избавитесь от головной боли-поиска дизайнера! Второй: Мы приходим уже в готовое здание
- и разрабатываем дизайн проект вашего дома
- квартиры. Третий: Бизнес- все мы знаем
- что огромное влияние на ваш бизнес идет от дизайна
- потому вы и ищете его. Мы четко знаем что не надо делать
- а что необходимо Это касается в первую очередь: кофеен
- ресторанного бизнеса
- кафе
- офисов
- салонов красоты
- мест
- предоставляющих различные услуги. Потому и перед началом работы мы обсуждаем с вами все услуги
- и даже помогаем подбирать место аренды помещения.
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- Регионы обслуживания
- Москва, Одинцово и Хамовники
- Награды компании
- Выигрыш международного архитектурного конкурса
Сквер ВхутемасМногочисленные печати коллективных проектов в журнале AD, Проект Россия
- Адрес
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ул Рождественка 11
107031 Москва
Россия
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