Все услуги От и До по дизайну интерьера.
🔸• Разработка уникального дизайн проекта
🔸• Будущий интерьер в реалистичной 3д визуализации на реальной мебели и материалах;
🔸• Пакет чертежей для строителей;
🔸• Подбор всего для проекта (материалов, мебели, светильников, техники )
🔸• Ведомость материалов, мебели из проекта;
🔸• Участие в ремонте, контроль за строителями;
🔸• Ремонтные фирмы для воплощения.
🔸• Поставки мебели и светильников из Европы
- Регионы обслуживания
- Россия и Санкт – Петербург
- Награды компании
- Оксфордский диплом
- Адрес
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197350 Санкт – Петербург
Россия
designapelsin.ru