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MoRo
Дизайнеры интерьера Санкт – Петербург
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн проект квартиры в Коломягах, MoRo MoRo Гостиная в классическом стиле
    Дизайн проект квартиры в Коломягах, MoRo MoRo Гостиная в классическом стиле
    Дизайн проект квартиры в Коломягах, MoRo MoRo Гостиная в классическом стиле
    +16
    Дизайн проект квартиры в Коломягах
    Дизайн проект 2к.кв. в смешанном Американском стиле, MoRo MoRo Кухня в классическом стиле
    Дизайн проект 2к.кв. в смешанном Американском стиле, MoRo MoRo Кухня в классическом стиле
    Дизайн проект 2к.кв. в смешанном Американском стиле, MoRo MoRo Кухня в классическом стиле
    +20
    Дизайн проект 2к.кв. в смешанном Американском стиле
    Дизайн в современном стиле 3к.кв, MoRo MoRo Спальня в классическом стиле
    Дизайн в современном стиле 3к.кв, MoRo MoRo Спальня в классическом стиле
    Дизайн в современном стиле 3к.кв, MoRo MoRo Спальня в классическом стиле
    +16
    Дизайн в современном стиле 3к.кв
    Дизайн интерьера дома, MoRo MoRo Кухня в стиле кантри
    Дизайн интерьера дома, MoRo MoRo Кухня в стиле кантри
    Дизайн интерьера дома, MoRo MoRo Гостиная в стиле кантри
    +5
    Дизайн интерьера дома
    Проект 3к.кв ЖК Галант, MoRo MoRo Гостиная в классическом стиле
    Проект 3к.кв ЖК Галант, MoRo MoRo Гостиная в классическом стиле
    Проект 3к.кв ЖК Галант, MoRo MoRo Кухня в классическом стиле
    +20
    Проект 3к.кв ЖК Галант
    Дизайн в современном стиле 3к.кв, MoRo MoRo Спальня в классическом стиле
    Дизайн в современном стиле 3к.кв, MoRo MoRo Спальня в классическом стиле
    Дизайн в современном стиле 3к.кв, MoRo MoRo Ванная в классическом стиле
    +16
    Дизайн в современном стиле 3к.кв
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    Все услуги От и До по дизайну интерьера.

    🔸• Разработка уникального дизайн проекта 

    🔸• Будущий интерьер в реалистичной 3д визуализации на реальной мебели и материалах;

     🔸• Пакет чертежей для строителей;

     🔸• Подбор всего для проекта (материалов, мебели, светильников, техники ) 

    🔸• Ведомость материалов, мебели из проекта; 

    🔸• Участие в ремонте, контроль за строителями; 

    🔸• Ремонтные фирмы для воплощения. 

    🔸• Поставки мебели и светильников из Европы

    Регионы обслуживания
    Россия и Санкт – Петербург
    Награды компании
    Оксфордский диплом
    Адрес
    197350 Санкт – Петербург
    Россия
    designapelsin.ru

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