Мы первопроходцы и лидеры в области проектирования и изготовления линейных и трековых систем освещения. Производственные ресурсы — это 2000 квадратных метров, где работают мастера высшей компетенции.
Сейчас мы также являемся официальными представители японского бреда HOKASU на территории Российской федерации и стран СНГ.
- Услуги
- Линейные светильники, Трековые светильники и Освещение офиса
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва
- Адрес
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Свердловская наб. 60
195027 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123366386 ulight.ru