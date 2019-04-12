Мы первопроходцы и лидеры в области проектирования и изготовления линейных и трековых систем освещения. Производственные ресурсы — это 2000 квадратных метров, где работают мастера высшей компетенции.

Сейчас мы также являемся официальными представители японского бреда HOKASU на территории Российской федерации и стран СНГ.