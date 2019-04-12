Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ULIGHT
Освещение Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Уютная квартира в Москве, ULIGHT ULIGHT ГостинаяОсвещение
    Уютная квартира в Москве, ULIGHT ULIGHT Спальная комната Освещение
    Уютная квартира в Москве, ULIGHT ULIGHT Спальная комната Освещение
    +2
    Уютная квартира в Москве
    Архитектурное бюро в центре столицы, ULIGHT ULIGHT Офисные помещения и магазины
    Архитектурное бюро в центре столицы, ULIGHT ULIGHT Офисные помещения и магазины
    Архитектурное бюро в центре столицы, ULIGHT ULIGHT Офисные помещения и магазины
    +2
    Архитектурное бюро в центре столицы
    Офис компании "ВЕРТИКАЛЬ", ULIGHT ULIGHT Офисные помещения и магазины
    Офис компании "ВЕРТИКАЛЬ", ULIGHT ULIGHT Офисные помещения и магазины
    Офис компании "ВЕРТИКАЛЬ", ULIGHT ULIGHT Офисные помещения и магазины
    +5
    Офис компании "ВЕРТИКАЛЬ"

    Мы первопроходцы и лидеры в области проектирования и изготовления линейных и трековых систем освещения. Производственные ресурсы — это 2000 квадратных метров, где работают мастера высшей компетенции. 

    Сейчас мы также являемся официальными представители японского бреда HOKASU на территории Российской федерации и стран СНГ. 

    Услуги
    Линейные светильники, Трековые светильники и Освещение офиса
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    Свердловская наб. 60
    195027 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123366386 ulight.ru

    Отзыв

    Студия дизайна Анастасии Филимоновой Студия дизайна Анастасии Филимоновой
    Работаем вместе уже 2 года, очень рада увидеть, что начали публиковать проекты и на данном ресурсе. Проектов реализовано уже больше 10 и остались только самые позитивные эмоции от работы с ребятами! Использую в проектах линейные светильники разных форм. Больше всего нравится, что можно делать пересекающиеся линии. В оупенспейсах очень полезно =) 
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Март 2019
    Редактировать
    sv.korenina87
    Подчеркнула идею с пинитереста и слелала проект освещения для ИТ компании из таганрога на линейных светильниках.  Использовала индивидуальные размеры. Светильники: HOKASU Z, star. Реализовать проект помогли ребята из ulight. У них хорошие условия сотрудничества с архитекторами и дизайнера. Мой клиент получил лучшее предложение. 
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Май 2018
    Редактировать
      Add SEO element