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студия Мезонин
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • 2-х комнатная квартира для девушки, студия Мезонин студия Мезонин ГостинаяАксессуары и декорации
    2-х комнатная квартира для девушки, студия Мезонин студия Мезонин ГостинаяДиваны и кресла
    2-х комнатная квартира для девушки, студия Мезонин студия Мезонин КухняОсвещение
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    2-х комнатная квартира для девушки

    Наша  студия разработает для вас дизайн проект как частного интерьера  так и заведений досуга. Мы предлагаем вам весь спектр работ по созданию внутреннего пространства или дома вашей мечты: от ремонта,  отделочных работ,  разработки и установки мебели,  до декорирования текстилем и подбором аксессуаров.

    Услуги
    • Проектирование
    • Дизайн
    • подбор материалов
    • консультации на объекте
    • строительные и отделочные работы
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Рубинштейна ул. д.15
    191002 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119290770 www.mezonin.org
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