Наша студия разработает для вас дизайн проект как частного интерьера так и заведений досуга. Мы предлагаем вам весь спектр работ по созданию внутреннего пространства или дома вашей мечты: от ремонта, отделочных работ, разработки и установки мебели, до декорирования текстилем и подбором аксессуаров.