Наша студия разработает для вас дизайн проект как частного интерьера так и заведений досуга. Мы предлагаем вам весь спектр работ по созданию внутреннего пространства или дома вашей мечты: от ремонта, отделочных работ, разработки и установки мебели, до декорирования текстилем и подбором аксессуаров.
- Услуги
- Проектирование
- Дизайн
- подбор материалов
- консультации на объекте
- строительные и отделочные работы
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Рубинштейна ул. д.15
191002 Санкт-Петербург
Россия
+7-9119290770 www.mezonin.org