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Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной
Дизайнеры интерьера Г. Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Лофт в Лахте, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Гостиная в стиле лофт
    Лофт в Лахте, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Гостиная в стиле лофт
    Лофт в Лахте
    Рабочий кабинет из реализованного проекта на Васильевском острове, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Рабочий кабинет в классическом стиле
    Рабочий кабинет из реализованного проекта на Васильевском острове, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Рабочий кабинет в классическом стиле
    Рабочий кабинет из реализованного проекта на Васильевском острове
    Гостиная из нашего проекта на 15 линии Васильевского острова, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Гостиная в классическом стиле
    Гостиная из нашего проекта на 15 линии Васильевского острова, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Гостиная в классическом стиле
    Гостиная из нашего проекта на 15 линии Васильевского острова
    Ванная комната из проекта на 15 линии ВО, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Ванная в классическом стиле
    Ванная комната из проекта на 15 линии ВО, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Ванная в классическом стиле
    Ванная комната из проекта на 15 линии ВО
    Спальня из проекта на 15 линии Васильевского, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Спальня в классическом стиле
    Спальня из проекта на 15 линии Васильевского, Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Студия дизайна интерьера Татьяны Лазурной Спальня в классическом стиле
    Спальня из проекта на 15 линии Васильевского

    Уже 9 лет мы создаем людям комфорт, красоту и уют. Работаем в Санкт-Петербурге, Москве и по всему миру. Особенностью нашей команды является умение соединить в проекте желания, мечты и особенности каждого человека с огромными возможностями в области дизайна, строительства и архитектуры.

    Услуги
    • Дизайн-проект интерьера
    • авторский надзор
    • ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург и г. Москва
    Адрес
    ул. Мастерская, д. 9 оф.106
    190121 Г. Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126421833 www.tashdesign.ru

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