Уже 9 лет мы создаем людям комфорт, красоту и уют. Работаем в Санкт-Петербурге, Москве и по всему миру. Особенностью нашей команды является умение соединить в проекте желания, мечты и особенности каждого человека с огромными возможностями в области дизайна, строительства и архитектуры.
- Услуги
- Дизайн-проект интерьера
- авторский надзор
- ремонт
под ключ
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург и г. Москва
- Адрес
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ул. Мастерская, д. 9 оф.106
190121 Г. Санкт-Петербург
Россия
+7-8126421833 www.tashdesign.ru