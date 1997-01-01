Архитектурное бюро Романа Леонидова проектирует и строит разноплановые объекты коммерческой и жилой недвижимости. Наша архитектурная мастерская - творческий союз архитекторов, дизайнеров и инженеров.

Работы архитектурного бюро Романа Леонидова основаны на идеях экспрессивного отражения современных представлений о высоком качестве жизни, технологических инновациях в строительстве и бережном отношении к использованию ресурсов. Архитектурное бюро Романа Леонидова организовано в Москве в 1997 г., но география наших проектов не ограничивается только Московской областью , мы успешно справляемся с задачами по всей России и ближнему зарубежью.