Архитектурное бюро Романа Леонидова проектирует и строит разноплановые объекты коммерческой и жилой недвижимости. Наша архитектурная мастерская - творческий союз архитекторов, дизайнеров и инженеров.
Работы архитектурного бюро Романа Леонидова основаны на идеях экспрессивного отражения современных представлений о высоком качестве жизни, технологических инновациях в строительстве и бережном отношении к использованию ресурсов. Архитектурное бюро Романа Леонидова организовано в Москве в 1997 г., но география наших проектов не ограничивается только Московской областью , мы успешно справляемся с задачами по всей России и ближнему зарубежью.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьера
- ландшафтный дизайн.
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация
- Москва
- Московская область
- Москва, Россия
- Награды компании
- 2003 год
- Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Победитель конкурса 1-е место в номинации «Проект-идея загородного дома». Дом-каркас.
- 5-й Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома… ». Лауреат конкурса в номинации «Декорирование интерьера». Ресторан «Перец»
- 2004 год
- Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Лауреат конкурса в номинации «Проект-идея загородного дома». Дом-Фрегат.
- Диплом от журнала “Salon-interior” за многолетнее плодотворное сотрудничество и весомый вклад в развитие частной архитектуры России.
- 2005 год
- Номинант на премию «Золотое сечение-2005». Лауреат Московского смотра на лучшее произведение 2003-2004 г.г.
- Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Лауреат конкурса в номинации «Проект-идея загородного дома». Дом «ZN-07».
- Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Лауреат конкурса в номинации «Реализованный объект». Дом «DO-HOUSE».
- Диплом номинанта «Архитектурная премия-2005» за проект интерьера индивидуального жилого дома в Московской области.
- 2006 год
- National union of architects of Ukraine. За особняк господина «Т». Лауреат 6-го всеукраинского фестиваля «Архитектура и дизайн». Киев 2006
- Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Победитель конкурса 3-е место в номинации «Проект-идея загородного дома». Тетрис-дом.
- 2007 год
- Диплом конкурса «Качественная архитектура 2007» За творческий вклад в создание КАЧЕСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ.
Особняк №29
- 2008 год
- Диплом «X Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера
Под крышей дома…. Лауреат фестиваля в номинации
Проект-идея загородного дома.
Мобильная архитектура.
- 2009 год
- XI Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера
Под крышей дома…. Диплом профессионального клуба
Высокий дизайн. За проект-идею загородного дома
Упражнение №1.
- XI Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера
Под крышей дома…. Приз Москомархитектуры
За творческий диапазон.
- Диплом конкурса «Качественная архитектура 2009» За творческий вклад в создание КАЧЕСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ.
Особняк №37
- 2010 год
- Диплом «XII Международный фестиваль архитектуры и дизайна
Под крышей дома…Победитель конкурса 3-е место в номинации
Реализованный загородный жилой дом.
Гостевой дом.
- Архитектурная премия-2010. Диплом лауреатов, специальная номинация «Камень в архитектуре». Современный загородный дом “Forester house”
- 2011 год
- XIII Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера
Под крышей дома…. Лауреат фестиваля в номинации «Общественный интерьер», “VIP-зал ресторана «Sky lounge”.
- XIX-й Международный фестиваль «Зодчество» — Диплом Смотра-конкурса архитектурных произведений 2009-2011 гг., раздел «Постройки», номинация «Индивидуальный жилой дом», Москва, 2011 г.
- Смотр-конкурс «Золотая капитель 2012» серебряный диплом в номинации «Интерьеры общественные/Постройки». Ресторан “Gastronomica fish”
- 2012 год
- Смотр конкурс «Золотая капитель 2012» Золотая капитель в номинации «Малоэтажные здания/Постройки». Современный загородный дом “Forester House”
- 2013 год
- Лауреат премии INTERIA AWARDS-2013 в номинации «Общественный интерьер/традиции». Дизайн интерьера ресторана “Florentini”
- Конкурс «Зеленый проект 2013». Диплом II место, Проект-DELTA-150
- 2014 год
- Международный конкурс «Красивые Деревянные дома -2014» 1-е место в номинации «АрхПроект», проект «Forester shack»
- Международный конкурс «Красивые Деревянные дома -2014» 1-е место в номинации «АрхОбъект», проект «Скандинавия-130»
- Архитектурный конкурс «Красивые дома-2014». Победитель конкурса 2-е место в разделе «Архобъект». Современный загородный дом “Parallel House”
- 2015 год
- Международный конкурс «Красивые Деревянные дома – 2015». 2-е место в номинации «Архитектурный проект». Индивидуальный жилой дом «Новгород»
- Международный конкурс «Красивые Деревянные дома – 2015». 1-е место в номинации «Архитектурный объект». Индивидуальный жилой дом «Скандинавия-130»
- XVI Международный фестиваль архитектуры и дизайна «Под крышей дома… ». Победитель конкурса 2-е место в номинации «Декорирование». Ресторан “Florentini”. Москва-2015
- XVI Международный фестиваль архитектуры и дизайна «Под крышей дома… ».Лауреат конкурса в Номинации «Проект-идея загородного дома». Индивидуальный жилой дом “Hampton House”
- 2016 год
- XXIV Международный фестиваль «Зодчество-2016». Премия «Серебряный знак» смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2014-2016. Постройки»
- Конкурс «Жилой дом для креативного поселка «ДЕРЕВНЯ» I место, Современный деревянный дом “CUBE”
- 2017 год
- Архитектурный конкурс «Красивые дома-2017». Победитель конкурса 1-е место в разделе «Архобъект». Современный загородный дом «Omega House».
- Премия «PRO Awards – Internet & Projects 2017». Лучший проект 2017 года в номинации «Дизайн-интерьера загородного дома»
- Архитектурная премия “AMBER ROAD TREKKING CABINS” в номинации “BB GREEN AWARD” за проект домиков для туристов на пешеходной тропе «Amber Road». Латвия, 2017г.
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- Адрес
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Комсомольский проспект 16/2
119021 Москва, Россия
Россия
+7-4952252254 www.leonidov.com