Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Роман Леонидов – Архитектурное бюро
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Особняк Данилова, Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    Особняк Данилова, Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Дома в стиле минимализм
    Особняк Данилова, Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Дома в стиле минимализм
    +18
    Особняк Данилова
    Арендный поселок "Дарьино-Успенское", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Дома в стиле минимализм
    Арендный поселок "Дарьино-Успенское", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    Арендный поселок "Дарьино-Успенское", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    +5
    Арендный поселок "Дарьино-Успенское"
    Современный загородный дом "Omega House", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    Современный загородный дом "Omega House", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    Современный загородный дом "Omega House", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    +21
    Современный загородный дом "Omega House"
    Современный деревянный дом "Locomotion", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Деревянные дома
    Современный деревянный дом "Locomotion", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Деревянные дома
    Современный деревянный дом "Locomotion", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Деревянные дома
    +4
    Современный деревянный дом "Locomotion"
    Современный загородный дом - Torus house, Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    Современный загородный дом - Torus house, Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    Современный загородный дом - Torus house, Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    +17
    Современный загородный дом - Torus house
    Загородный дом "Country estate", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Дома в стиле минимализм
    Загородный дом "Country estate", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Загородные дома
    Загородный дом "Country estate", Роман Леонидов - Архитектурное бюро Роман Леонидов - Архитектурное бюро Дома в стиле минимализм
    +22
    Загородный дом "Country estate"
    Показать все 17 проекты

    Архитектурное бюро Романа Леонидова проектирует и строит разноплановые объекты коммерческой и жилой недвижимости. Наша архитектурная мастерская - творческий союз архитекторов, дизайнеров и инженеров.

    Работы архитектурного бюро Романа Леонидова основаны на идеях экспрессивного отражения современных представлений о высоком качестве жизни, технологических инновациях в строительстве и бережном отношении к использованию ресурсов. Архитектурное бюро Романа Леонидова организовано в Москве в 1997 г., но география наших проектов не ограничивается только Московской областью , мы успешно справляемся с задачами по всей России и ближнему зарубежью.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн.
    Регионы обслуживания
    • Российская Федерация
    • Москва
    • Московская область
    • Москва, Россия
    Награды компании
    • 2003 год
    • Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Победитель конкурса 1-е место в номинации «Проект-идея загородного дома». Дом-каркас.
    • 5-й Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома… ». Лауреат конкурса в номинации «Декорирование интерьера». Ресторан «Перец»
    • 2004 год
    • Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Лауреат конкурса в номинации «Проект-идея загородного дома». Дом-Фрегат.
    • Диплом от журнала “Salon-interior” за многолетнее плодотворное сотрудничество и весомый вклад в развитие частной архитектуры России.
    • 2005 год
    • Номинант на премию «Золотое сечение-2005». Лауреат Московского смотра на лучшее произведение 2003-2004 г.г.
    • Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Лауреат конкурса в номинации «Проект-идея загородного дома». Дом «ZN-07».
    • Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Лауреат конкурса в номинации «Реализованный объект». Дом «DO-HOUSE».
    • Диплом номинанта «Архитектурная премия-2005» за проект интерьера индивидуального жилого дома в Московской области.
    • 2006 год
    • National union of architects of Ukraine. За особняк господина «Т». Лауреат 6-го всеукраинского фестиваля «Архитектура и дизайн». Киев 2006
    • Диплом фестиваля «Азбука загородного строительства». Победитель конкурса 3-е место в номинации «Проект-идея загородного дома». Тетрис-дом.
    • 2007 год
    • Диплом конкурса «Качественная архитектура 2007» За творческий вклад в создание КАЧЕСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ. Особняк №29
    • 2008 год
    • Диплом «X Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера Под крышей дома… . Лауреат фестиваля в номинации Проект-идея загородного дома. Мобильная архитектура.
    • 2009 год
    • XI Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера Под крышей дома… . Диплом профессионального клуба Высокий дизайн. За проект-идею загородного дома Упражнение №1.
    • XI Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера Под крышей дома… . Приз Москомархитектуры За творческий диапазон.
    • Диплом конкурса «Качественная архитектура 2009» За творческий вклад в создание КАЧЕСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ. Особняк №37
    • 2010 год
    • Диплом «XII Международный фестиваль архитектуры и дизайна Под крышей дома… Победитель конкурса 3-е место в номинации Реализованный загородный жилой дом. Гостевой дом.
    • Архитектурная премия-2010. Диплом лауреатов, специальная номинация «Камень в архитектуре». Современный загородный дом “Forester house”
    • 2011 год
    • XIII Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера Под крышей дома… . Лауреат фестиваля в номинации «Общественный интерьер», “VIP-зал ресторана «Sky lounge”.
    • XIX-й Международный фестиваль «Зодчество» — Диплом Смотра-конкурса архитектурных произведений 2009-2011 гг., раздел «Постройки», номинация «Индивидуальный жилой дом», Москва, 2011 г.
    • Смотр-конкурс «Золотая капитель 2012» серебряный диплом в номинации «Интерьеры общественные/Постройки». Ресторан “Gastronomica fish”
    • 2012 год
    • Смотр конкурс «Золотая капитель 2012» Золотая капитель в номинации «Малоэтажные здания/Постройки». Современный загородный дом “Forester House”
    • 2013 год
    • Лауреат премии INTERIA AWARDS-2013 в номинации «Общественный интерьер/традиции». Дизайн интерьера ресторана “Florentini”
    • Конкурс «Зеленый проект 2013». Диплом II место, Проект-DELTA-150
    • 2014 год
    • Международный конкурс «Красивые Деревянные дома -2014» 1-е место в номинации «АрхПроект», проект «Forester shack»
    • Международный конкурс «Красивые Деревянные дома -2014» 1-е место в номинации «АрхОбъект», проект «Скандинавия-130»
    • Архитектурный конкурс «Красивые дома-2014». Победитель конкурса 2-е место в разделе «Архобъект». Современный загородный дом “Parallel House”
    • 2015 год
    • Международный конкурс «Красивые Деревянные дома – 2015». 2-е место в номинации «Архитектурный проект». Индивидуальный жилой дом «Новгород»
    • Международный конкурс «Красивые Деревянные дома – 2015». 1-е место в номинации «Архитектурный объект». Индивидуальный жилой дом «Скандинавия-130»
    • XVI Международный фестиваль архитектуры и дизайна «Под крышей дома… ». Победитель конкурса 2-е место в номинации «Декорирование». Ресторан “Florentini”. Москва-2015
    • XVI Международный фестиваль архитектуры и дизайна «Под крышей дома… ».Лауреат конкурса в Номинации «Проект-идея загородного дома». Индивидуальный жилой дом “Hampton House”
    • 2016 год
    • XXIV Международный фестиваль «Зодчество-2016». Премия «Серебряный знак» смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2014-2016. Постройки»
    • Конкурс «Жилой дом для креативного поселка «ДЕРЕВНЯ» I место, Современный деревянный дом “CUBE”
    • 2017 год
    • Архитектурный конкурс «Красивые дома-2017». Победитель конкурса 1-е место в разделе «Архобъект». Современный загородный дом «Omega House».
    • Премия «PRO Awards – Internet & Projects 2017». Лучший проект 2017 года в номинации «Дизайн-интерьера загородного дома»
    • Архитектурная премия “AMBER ROAD TREKKING CABINS” в номинации “BB GREEN AWARD” за проект домиков для туристов на пешеходной тропе «Amber Road». Латвия, 2017г.
    • Показать все 50 награды
    Адрес
    Комсомольский проспект 16/2
    119021 Москва, Россия
    Россия
    +7-4952252254 www.leonidov.com

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element