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Егор Голобоков
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Малая Бронная, Егор Голобоков Егор Голобоков Гостиная в классическом стиле
    Малая Бронная, Егор Голобоков Егор Голобоков Гостиная в классическом стиле
    Малая Бронная, Егор Голобоков Егор Голобоков Кухня в классическом стиле
    +2
    Малая Бронная
    Лофт Студия, Егор Голобоков Егор Голобоков Гостиная в стиле лофт
    Лофт Студия, Егор Голобоков Егор Голобоков Гостиная в стиле лофт
    Лофт Студия, Егор Голобоков Егор Голобоков Кухня в стиле лофт
    +3
    Лофт Студия

    Образование:

    ·         2010-й год — закончил МХПИ по специальности «Интерьерный и графический дизайн»

    ·         Постоянный участник Международного выставки по архитектуре и дизайну интерьера «Mosbulid».

    ·         Специалист в разработки 3Д интерьеров, лауреат и призер  престижных наград в области 3Д моделирования и визуализации  интерьера и экстерьера

    ·         Создание дизайн-проекта квартиры, загородного дома, офиса или общественного помещения

    ·         Создание пакета 3D (визуализаций), на котором будут проработаны все элементы интерьера и декора

    ·         Разработка  архитектурного решения, которое поможет обновить или восстановить фасад здания

    ·         Разработка и оформление «рабочих чертежей» необходимых для производства ремонтно-строительных работ

    ·         Разработка проекта Ландшафта и благоустройства территории загородного участка

    ·         Разработка и оформления электропроекта

    ·         Разработка проекта водоснабжения и теплоснабжения

    ·         Согласование электропроекта в Мосэнерго

    ·         Авторский надзор и комплектация объекта по проекту

    ·         Контроль соответствия выполняемых работ нормативам и правилам, технический надзор

    ·         Реализация объекта, проведение строительно-отделочных и ремонтных работ

    ·         Реализация объекта, проведение инженерных работ

    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    г. Москва, 60 км. МКАД (пересечение МКАД и Рублевского шоссе), владение 4-а Торгово-деловой центр Колизей, офис 406
    141000 Москва
    Россия
    +7-4957446425 modernview.org
    Законное владение

    г. Москва, 60 км. МКАД (пересечение МКАД и Рублевского шоссе),

    владение 4-а Торгово-деловой центр "Колизей", офис 406

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