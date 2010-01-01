Образование:

· 2010-й год — закончил МХПИ по специальности «Интерьерный и графический дизайн»

· Постоянный участник Международного выставки по архитектуре и дизайну интерьера «Mosbulid».

· Специалист в разработки 3Д интерьеров, лауреат и призер престижных наград в области 3Д моделирования и визуализации интерьера и экстерьера

· Создание дизайн-проекта квартиры, загородного дома, офиса или общественного помещения

· Создание пакета 3D (визуализаций), на котором будут проработаны все элементы интерьера и декора

· Разработка архитектурного решения, которое поможет обновить или восстановить фасад здания

· Разработка и оформление «рабочих чертежей» необходимых для производства ремонтно-строительных работ

· Разработка проекта Ландшафта и благоустройства территории загородного участка

· Разработка и оформления электропроекта

· Разработка проекта водоснабжения и теплоснабжения

· Согласование электропроекта в Мосэнерго

· Авторский надзор и комплектация объекта по проекту

· Контроль соответствия выполняемых работ нормативам и правилам, технический надзор

· Реализация объекта, проведение строительно-отделочных и ремонтных работ

· Реализация объекта, проведение инженерных работ