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Группа RCI
Переделка и ремонт Г. Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ремонт квартиры 67 квм, Группа RCI Группа RCI Кухня в классическом стиле
    Ремонт квартиры 67 квм, Группа RCI Группа RCI Спальня в классическом стиле
    Ремонт квартиры 67 квм, Группа RCI Группа RCI Ванная в классическом стиле
    +9
    Ремонт квартиры 67 квм
    Ремонт Квартиры 74 квм, Группа RCI Группа RCI Гостиная в классическом стиле
    Ремонт Квартиры 74 квм, Группа RCI Группа RCI Гостиная в классическом стиле
    Ремонт Квартиры 74 квм, Группа RCI Группа RCI Гостиная в классическом стиле
    +2
    Ремонт Квартиры 74 квм
    Ремонт квартиры | 44квм, Группа RCI Группа RCI
    Ремонт квартиры | 44квм, Группа RCI Группа RCI
    Ремонт квартиры | 44квм, Группа RCI Группа RCI
    +5
    Ремонт квартиры | 44квм
    Ремонт квартиры | 70квм, Группа RCI Группа RCI
    Ремонт квартиры | 70квм, Группа RCI Группа RCI
    Ремонт квартиры | 70квм, Группа RCI Группа RCI
    +7
    Ремонт квартиры | 70квм
    Ремонт квартиры | 45 квм, Группа RCI Группа RCI
    Ремонт квартиры | 45 квм, Группа RCI Группа RCI
    Ремонт квартиры | 45 квм, Группа RCI Группа RCI
    +2
    Ремонт квартиры | 45 квм

    RCI -  компания, обладающая широким спектром компетенций, необходимых для качественной реализации проектов в области ремонта жилых и коммерческих помещений.

    Сегодня в число приоритетных направлений деятельности компании входят: 

    Отдел реализации классических решений по ремонту квартир - Комфорт Ремонт;

    Готовые интерьерные решения для отделки квартир и ремонт по заранее разработанным дизайнерским проектам - BLOKK.ART;

    Разработка индивидуальных дизайн-проектов и реализация отделочных работ - Студия дизайна RCI.

    Услуги
    • Отделочные работы с ПВХ
    • Ремонт квартир
    • Ремонт квартиры в новостройке
    • География работ Санкт-Петербург
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • г. Санкт-Петербург
    • Кушелевская дорога
    • 12
    • офис 16
    Адрес
    Кушелевская дорога, 12, офис 16
    195197 Г. Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123099848 rci.company
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