RCI - компания, обладающая широким спектром компетенций, необходимых для качественной реализации проектов в области ремонта жилых и коммерческих помещений.
Сегодня в число приоритетных направлений деятельности компании входят:
Отдел реализации классических решений по ремонту квартир - Комфорт Ремонт;
Готовые интерьерные решения для отделки квартир и ремонт по заранее разработанным дизайнерским проектам - BLOKK.ART;
Разработка индивидуальных дизайн-проектов и реализация отделочных работ - Студия дизайна RCI.
- Услуги
- Отделочные работы с ПВХ
- Ремонт квартир
- Ремонт квартиры в новостройке
- География работ Санкт-Петербург
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- г. Санкт-Петербург
- Кушелевская дорога
- 12
- офис 16
- Адрес
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Кушелевская дорога, 12, офис 16
195197 Г. Санкт-Петербург
Россия
+7-8123099848 rci.company