Какую недвижимость можно купить за 3 млн рублей в разных странах мира

Задумывались ли вы, что можно переехать на море в другую страну? Например, на пенсию? Или с работой через Интернет? Или просто переехать, а там уже искать новую работу? Сегодня в нашей статье мы рассмотрим варианты, куда можно пер…

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