Образование:
· 1998-й год — закончил МКАиСи (Московский Колледж Архитектуры и Строительных Искусств) «техник-архитектор»
· 2002-й год — получил диплом МГСУ (Московский Государственный Строительный Университет) по специальности «архитектор-инженер»
· 2009-й год — член Союза Архитекторов России
· Постоянный участник Международного выставки по архитектуре и дизайну интерьера «Mosbulid».
· Создание дизайн-проекта квартиры, загородного дома, офиса или общественного помещения
· Создание пакета 3D (визуализаций), на котором будут проработаны все элементы интерьера и декора
· Разработка архитектурного решения, которое поможет обновить или восстановить фасад здания
· Разработка и оформление «рабочих чертежей» необходимых для производства ремонтно-строительных работ
· Разработка проекта Ландшафта и благоустройства территории загородного участка
· Разработка и оформления электропроекта
· Разработка проекта водоснабжения и теплоснабжения
· Согласование электропроекта в Мосэнерго
· Авторский надзор и комплектация объекта по проекту
· Контроль соответствия выполняемых работ нормативам и правилам, технический надзор
· Реализация объекта, проведение строительно-отделочных и ремонтных работ
· Реализация объекта, проведение инженерных работ
- Услуги
- Дизайн проекты
- Регионы обслуживания
- РФ и Москва
- Адрес
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г. Москва, 60 км. МКАД (пересечение МКАД и Рублевского шоссе), владение 4-а Торгово-деловой центр
Колизей, офис 406
141000 Москва
Россия
+7-4957446425 www.modernview.org
г. Москва, 60 км. МКАД (пересечение МКАД и Рублевского шоссе),
владение 4-а Торгово-деловой центр "Колизей", офис 406