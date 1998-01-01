Современный стиль в дизайне интерьера гостиной

Современный стиль в дизайне интерьера является достаточно образным понятием. Существуют такие варианты, как хай-тек, функционализм, контемпорари, авангард, сюрреализм, постмодернизм и другие, относящиеся к современной линейке.

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