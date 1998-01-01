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Дизайн – студия Modern View
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Малая Бронная , Дизайн - студия Modern View Дизайн - студия Modern View Гостиная в стиле модерн Фиолетовый / Лиловый
    Малая Бронная , Дизайн - студия Modern View Дизайн - студия Modern View Гостиная в стиле модерн Металлический / Серебристый
    Малая Бронная , Дизайн - студия Modern View Дизайн - студия Modern View Спальня в стиле модерн
    +8
    Малая Бронная
    Апартаменты Маяковская 78м2, Дизайн - студия Modern View Дизайн - студия Modern View Гостиная в стиле минимализм
    Апартаменты Маяковская 78м2, Дизайн - студия Modern View Дизайн - студия Modern View Гостиная в стиле минимализм
    Апартаменты Маяковская 78м2, Дизайн - студия Modern View Дизайн - студия Modern View Гостиная в стиле минимализм
    +4
    Апартаменты Маяковская 78м2
    Цветной Бульвар, Дизайн - студия Modern View Дизайн - студия Modern View Гостиная в стиле модерн
    Цветной Бульвар, Дизайн - студия Modern View Дизайн - студия Modern View Ванная комната в стиле модерн
    Цветной Бульвар, Дизайн - студия Modern View Дизайн - студия Modern View Ванная комната в стиле модерн
    +5
    Цветной Бульвар

    Образование:

    ·         1998-й год — закончил МКАиСи (Московский Колледж Архитектуры и Строительных Искусств) «техник-архитектор»

    ·         2002-й год — получил диплом МГСУ (Московский Государственный Строительный Университет)  по специальности «архитектор-инженер»

    ·         2009-й год — член Союза Архитекторов России

    ·         Постоянный участник Международного выставки по архитектуре и дизайну интерьера «Mosbulid».

    ·         Создание дизайн-проекта квартиры, загородного дома, офиса или общественного помещения

    ·         Создание пакета 3D (визуализаций), на котором будут проработаны все элементы интерьера и декора

    ·         Разработка  архитектурного решения, которое поможет обновить или восстановить фасад здания

    ·         Разработка и оформление «рабочих чертежей» необходимых для производства ремонтно-строительных работ

    ·         Разработка проекта Ландшафта и благоустройства территории загородного участка

    ·         Разработка и оформления электропроекта

    ·         Разработка проекта водоснабжения и теплоснабжения

    ·         Согласование электропроекта в Мосэнерго

    ·         Авторский надзор и комплектация объекта по проекту

    ·         Контроль соответствия выполняемых работ нормативам и правилам, технический надзор

    ·         Реализация объекта, проведение строительно-отделочных и ремонтных работ

    ·         Реализация объекта, проведение инженерных работ

    Услуги
    Дизайн проекты
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    г. Москва, 60 км. МКАД (пересечение МКАД и Рублевского шоссе), владение 4-а Торгово-деловой центр Колизей, офис 406
    141000 Москва
    Россия
    +7-4957446425 www.modernview.org
    Законное владение

    г. Москва, 60 км. МКАД (пересечение МКАД и Рублевского шоссе),

    владение 4-а Торгово-деловой центр "Колизей", офис 406

    Отзыв

    Кирилл Зыряненко
    Обращались в студия Modern View в феврале 2017г. Заказывали дизайн проект квартиры 120м2. Долго анализировали рынок, выбрали по критериям: опыт (долго работают в сфере дизайна), сроки выполнения, цена, общение и подходы. В общем, все критерии соблюдены, ребята выполнили проект оперативно, с небольшим превышением сроков, качественно, по спорным вопросам компромисс был найден быстро. В процессе ремонта (у нас были свои строители), оказывали нам содействие в подборе материалов и давали ценные консультации, даже выполнили чертежи гардеробов и шкафов, хотя мы не заказывали услугу авторского надзора и не оплачивали ее. Сейчас ремонт на финальной стадии, видим и оцениваем дизайнерские идеи и профессионализм в оформлении. Спасибо Modern View!
    около 4 лет назад
    Станислав Железняк
    Моден Вью. Закончил проект 3-ех комнатной квартиры с данной фирмой в апреле, в целом - результатом доволен. Подумываю о реализации (ремонте), в этой же конторе, немного высоковаты цены. Хотя цена за проект очень приемлемая. Чуть задержали по срокам, в договоре было 1,5 месяца, в итоге получилось 2 Очень порадовала спецификация со ссылками на сайты по выбранным материалам и мебели из проекта, очень удобно
    около 4 лет назад
    Полина Прохорова
    Заказала проект в студии «Моден вью», у меня небольшая двушка, в панельном доме 1982г. постройки. Квартира вторичного рынка с убитым ремонтом времен СССР. Квартиру полностью (фактически заново) перестроили по проекту дизайнеров, теперь ее не узнать, сделали перепланировку, объединили комнаты и ванную, убрали маленький и тесный коридор, заменили все коммуникации, выполнили отделку стен потолков, полов. Помещения светлые и просторные, все в классическом стиле и светло-серых тонах, как я мечтала. Дизайнер услышал меня на 100%, наверное, это редкость, но в моем случае я получила то, что хотела, проектом и воплощением очень довольна.
    около 4 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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