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D&amp;A INTERIORS
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Янтарный дождь, D&A INTERIORS D&A INTERIORS Гостиные в эклектичном стиле
    Янтарный дождь, D&A INTERIORS D&A INTERIORS Гостиные в эклектичном стиле
    Янтарный дождь, D&A INTERIORS D&A INTERIORS Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +14
    Янтарный дождь
    Непридуманная история, D&A INTERIORS D&A INTERIORS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Непридуманная история, D&A INTERIORS D&A INTERIORS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Непридуманная история, D&A INTERIORS D&A INTERIORS Столовая комната в стиле модерн
    +18
    Непридуманная история

    Дарья Луковникова окончила Московский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова и Московское художественное училище прикладного искусства, Алена Мышкина – выпускница Технологического университета. В собственной студии D&A Interiors дизайнеры уже более 8 лет проектируют интерьеры квартир, домов и общественных помещений, гармонично дополняя друг друга. Главная цель творческого дуэта – подружить дизайн и пространство для комфортной жизни, услышать и претворить в жизнь пожелания заказчика, придать им правильные формы и объем.

    Услуги
    Дизайн частных и общественных помещений.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    127486 Москва
    Россия
    www.dainteriors.ru

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