Дарья Луковникова окончила Московский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова и Московское художественное училище прикладного искусства, Алена Мышкина – выпускница Технологического университета. В собственной студии D&A Interiors дизайнеры уже более 8 лет проектируют интерьеры квартир, домов и общественных помещений, гармонично дополняя друг друга. Главная цель творческого дуэта – подружить дизайн и пространство для комфортной жизни, услышать и претворить в жизнь пожелания заказчика, придать им правильные формы и объем.