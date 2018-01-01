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Архитектурное бюро «Парижские интерьеры»
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Реализованный проект 3-комнатной квартиры в стиле неоклассика, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиная в классическом стиле
    Реализованный проект 3-комнатной квартиры в стиле неоклассика, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиная в классическом стиле
    Реализованный проект 3-комнатной квартиры в стиле неоклассика, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиная в классическом стиле
    +21
    Реализованный проект 3-комнатной квартиры в стиле неоклассика
    50 оттенков серого. Дизайн 2-комнатной квартиры в светлых тонах, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    50 оттенков серого. Дизайн 2-комнатной квартиры в светлых тонах, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    50 оттенков серого. Дизайн 2-комнатной квартиры в светлых тонах, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    +17
    50 оттенков серого. Дизайн 2-комнатной квартиры в светлых тонах
    Гостиная «Гараж ля Франс», Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиная в классическом стиле
    Гостиная «Гараж ля Франс», Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиная в классическом стиле
    Гостиная «Гараж ля Франс», Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиная в классическом стиле
    +25
    Гостиная «Гараж ля Франс»
    Дизайн двухуровневой квартиры для семьи с тремя детьми, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн двухуровневой квартиры для семьи с тремя детьми, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн двухуровневой квартиры для семьи с тремя детьми, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    +27
    Дизайн двухуровневой квартиры для семьи с тремя детьми
    Дизайн интерьера загородного дома, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера загородного дома, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера загородного дома, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    Дизайн интерьера загородного дома
    Эргономика и лаконичность: дизайн 3-комнатной квартиры в современном стиле, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    Эргономика и лаконичность: дизайн 3-комнатной квартиры в современном стиле, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    Эргономика и лаконичность: дизайн 3-комнатной квартиры в современном стиле, Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Архитектурное бюро «Парижские интерьеры» Гостиные в эклектичном стиле
    +30
    Эргономика и лаконичность: дизайн 3-комнатной квартиры в современном стиле
    Показать все 40 проекты

    Нашей компании не один год. У нас сформировался не только коллектив профессионалов – единомышленников. У нас вызрел собственный профессиональный стиль в работе. Также мы разработали свой творческий почерк и предпочитаем называть его Парижский стиль.

    У нас также существует внутренний стиль общения. Мы любим интеллектуальные беседы, спокойные обсуждения и верим, что в конструктивном диалоге решается любая, подчас кажущаяся неразрешимой, проблема. Мы сторонники системного подхода во всем. Мы работаем для тех, кто все это ценит. Мы готовы делать невозможное и считаем, что в этом и есть призвание истинного художника. Мы создаем настоящую эстетику пространств. Лаконичную эстетику, которая сочетается с удобством и функциональностью.

    Услуги
    • ​Авторский дизайн интерьера. Ремонт
    • отделка и комплектация под ключ.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    ул. Орджоникидзе, 11/11
    115419 Москва
    Россия
    +7-9163333438 interior-design.moscow
    Законное владение

    115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11/11, 2 эт., оф. 203

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