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Дизайн – студия MODERN VIEW
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Абхазия, Дизайн - студия MODERN VIEW Дизайн - студия MODERN VIEW Гостиная в стиле модерн
    Абхазия, Дизайн - студия MODERN VIEW Дизайн - студия MODERN VIEW Гостиная в стиле модерн
    Абхазия, Дизайн - студия MODERN VIEW Дизайн - студия MODERN VIEW Детская комната в стиле модерн
    +5
    Абхазия
    Пресненская набережная, Дизайн - студия MODERN VIEW Дизайн - студия MODERN VIEW Гостиная в стиле модерн
    Пресненская набережная, Дизайн - студия MODERN VIEW Дизайн - студия MODERN VIEW Кухня в стиле модерн
    Пресненская набережная, Дизайн - студия MODERN VIEW Дизайн - студия MODERN VIEW Кухня в стиле модерн
    +3
    Пресненская набережная

    Образование:

    ·            1998-й год — закончила строительный колледж, факультет промышленно-гражданского строительства

    ·            2004-й год — закончила Международную школу дизайна интерьера и ландшафтного дизайна.

    ·            Постоянный участник Международного выставки по архитектуре и дизайну интерьера «Mosbulid».

    ·            Специалист по подбору материалов, мебели и оборудования, обладатель множества дипломов и сертификатов ведущих мировых производителей мебели.

    ·            Специалист в области разработки Ландшафтного дизайна

    ·         Создание дизайн-проекта квартиры, загородного дома, офиса или общественного помещения

    ·         Создание пакета 3D (визуализаций), на котором будут проработаны все элементы интерьера и декора

    ·         Разработка  архитектурного решения, которое поможет обновить или восстановить фасад здания

    ·         Разработка и оформление «рабочих чертежей» необходимых для производства ремонтно-строительных работ

    ·         Разработка проекта Ландшафта и благоустройства территории загородного участка

    ·         Разработка и оформления электропроекта

    ·         Разработка проекта водоснабжения и теплоснабжения

    ·         Согласование электропроекта в Мосэнерго

    ·         Авторский надзор и комплектация объекта по проекту

    ·         Контроль соответствия выполняемых работ нормативам и правилам, технический надзор

    ·         Реализация объекта, проведение строительно-отделочных и ремонтных работ

    ·         Реализация объекта, проведение инженерных работ

    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    г. Москва, 60 км. МКАД (пересечение МКАД и Рублевского шоссе), владение 4-а Торгово-деловой центр Колизей, офис 406
    101000 Москва
    Россия
    +7-4957446425 www.modernview.org
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