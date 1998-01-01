Образование:
· 1998-й год — закончила строительный колледж, факультет промышленно-гражданского строительства
· 2004-й год — закончила Международную школу дизайна интерьера и ландшафтного дизайна.
· Постоянный участник Международного выставки по архитектуре и дизайну интерьера «Mosbulid».
· Специалист по подбору материалов, мебели и оборудования, обладатель множества дипломов и сертификатов ведущих мировых производителей мебели.
· Специалист в области разработки Ландшафтного дизайна
· Создание дизайн-проекта квартиры, загородного дома, офиса или общественного помещения
· Создание пакета 3D (визуализаций), на котором будут проработаны все элементы интерьера и декора
· Разработка архитектурного решения, которое поможет обновить или восстановить фасад здания
· Разработка и оформление «рабочих чертежей» необходимых для производства ремонтно-строительных работ
· Разработка проекта Ландшафта и благоустройства территории загородного участка
· Разработка и оформления электропроекта
· Разработка проекта водоснабжения и теплоснабжения
· Согласование электропроекта в Мосэнерго
· Авторский надзор и комплектация объекта по проекту
· Контроль соответствия выполняемых работ нормативам и правилам, технический надзор
· Реализация объекта, проведение строительно-отделочных и ремонтных работ
· Реализация объекта, проведение инженерных работ
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
-
г. Москва, 60 км. МКАД (пересечение МКАД и Рублевского шоссе), владение 4-а Торгово-деловой центр
Колизей, офис 406
101000 Москва
Россия
+7-4957446425 www.modernview.org