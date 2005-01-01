Разработка частных и корпоративных интерьеров.Разработка и реконструкция частной архитектуры и фасадов.Авторский надзор.Разработка специальной мебели и оборудования для интерьера.Проектирование домашних кинотеатров.Проектирование городской нестандартной мебели и предметов городской среды.Разработка перспективных концептов.Работа с частными клиентами.Наличие подрядчиков.Опыт ведения больших проектов.
- Услуги
- Разработка частных и корпоративных интерьеров.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- Публикации в различных журналах по интерьерам: Salon, Идеи вашего дома, Лучшие Интерьеры,
- Архидом, Современный дом,Красивые квартиры.
- Адрес
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105077 Москва
Россия
+7-9037663763 www.alexander-molchanov.ru