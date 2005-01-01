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alexinteriorus
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • офис, alexinteriorus alexinteriorus Конференц-центры в стиле модерн
    офис, alexinteriorus alexinteriorus Конференц-центры в стиле модерн
    офис, alexinteriorus alexinteriorus Конференц-центры в стиле модерн
    +13
    офис
    корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Дома в эклектичном стиле
    корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Кухни в эклектичном стиле
    +37
    корпоративный дом
    частная квартира, alexinteriorus alexinteriorus Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    частная квартира, alexinteriorus alexinteriorus Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    частная квартира, alexinteriorus alexinteriorus Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +16
    частная квартира
    частная квартира для молодых, alexinteriorus alexinteriorus Гостиные в эклектичном стиле
    частная квартира для молодых, alexinteriorus alexinteriorus Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    частная квартира для молодых, alexinteriorus alexinteriorus Гостиные в эклектичном стиле
    +14
    частная квартира для молодых

    Разработка частных и корпоративных интерьеров.Разработка и реконструкция частной архитектуры и фасадов.Авторский надзор.Разработка специальной мебели и оборудования для интерьера.Проектирование домашних кинотеатров.Проектирование городской нестандартной мебели и предметов городской среды.Разработка перспективных концептов.Работа с частными клиентами.Наличие подрядчиков.Опыт ведения больших проектов.

    Услуги
    Разработка частных и корпоративных интерьеров.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    • Публикации в различных журналах по интерьерам: Salon, Идеи вашего дома, Лучшие Интерьеры,
    •  Архидом, Современный дом,Красивые квартиры.
    Адрес
    105077 Москва
    Россия
    +7-9037663763 www.alexander-molchanov.ru
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