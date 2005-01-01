Разработка частных и корпоративных интерьеров.Разработка и реконструкция частной архитектуры и фасадов.Авторский надзор.Разработка специальной мебели и оборудования для интерьера.Проектирование домашних кинотеатров.Проектирование городской нестандартной мебели и предметов городской среды.Разработка перспективных концептов.Работа с частными клиентами.Наличие подрядчиков.Опыт ведения больших проектов.