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Cовременный парижский стиль – это слияние старого стиля с новым взглядом на современный интерьер. Где детали создают уникальное дополнение друг друга, отлично смешивая стили и эпохи, и вместе они дают намного больше, чем, если бы…
Просторные апартаменты с элементами неоклассики и эклектики — это не плод романтических фантазий, а идеальное решение, когда возможности автора не ограничиваются ничем, кроме собственных идей и фантазий.
Люди во все времена пытались украшать свое жилище. Наскальные рисунки, картины известных художников, старинные гобелены и бабушкино панно с фотографиями – люди всегда пытались сделать свое жилище красивее и привлекательнее, украси…