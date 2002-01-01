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Format A5 Fontanka
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Янтарное дыхание дерева, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Дерево Янтарный / Золотой
    Янтарное дыхание дерева, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый
    Янтарное дыхание дерева, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Столовая комната в эклектичном стиле Дерево Серый
    +23
    Янтарное дыхание дерева
    Американское влияние, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Американское влияние, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Столовая комната в эклектичном стиле
    Американское влияние, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    Американское влияние
    Прованс a'la rus, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Гостиная в стиле кантри
    Прованс a'la rus, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Гостиная в стиле кантри
    Прованс a'la rus, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Гостиная в стиле кантри
    +5
    Прованс a'la rus
    Квартира на Петровском острове в Санкт-Петербурге, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира на Петровском острове в Санкт-Петербурге, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира на Петровском острове в Санкт-Петербурге, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Кухни в эклектичном стиле
    +24
    Квартира на Петровском острове в Санкт-Петербурге
    Деревянное поместье в пригороде Санкт-Петербурга. Часть 1. Семейный SPA комплекс , Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Бассейн в стиле кантри
    Деревянное поместье в пригороде Санкт-Петербурга. Часть 1. Семейный SPA комплекс , Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Бассейн в стиле кантри
    Деревянное поместье в пригороде Санкт-Петербурга. Часть 1. Семейный SPA комплекс , Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Бассейн в стиле кантри
    +20
    Деревянное поместье в пригороде Санкт-Петербурга. Часть 1. Семейный SPA комплекс
    Квартира 2002 в Петербурге, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира 2002 в Петербурге, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира 2002 в Петербурге, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +12
    Квартира 2002 в Петербурге
    Показать все 9 проекты

    Архитектурная группа «А5 Фонтанка» работает в
    Санкт-Петербурге и является составной частью студии ООО «Формат А5», начавшей свою самостоятельную творческую деятельность в 1992 году. У истоков стояли пять молодых дипломированных архитекторов, членов Союза архитекторов России, с серьёзным многолетним и разносторонним профессиональным опытом. Наиболее крупные и интересные совместные работы, в которых участвовали эти архитекторы до вступления на самостоятельный путь, относятся к периоду работы под руководством известных питерских архитекторов Олега Романова и Марка Хидекеля. Это проекты в рамках концепции развития Государственного Русского музея и концепция освоения комплекса Кронштадтских фортов, а также международные конкурсы на проекты культурного форума в Токио и горнолыжный комплекс в Бакуриани.

    С начала своего основания студия «Формат А5» специализируется на проектировании частных загородных домов и участков, интерьеров квартир и помещений общественного назначения. За эти годы выполнено большое количество проектов, многие из которых осуществлены и согласованы в государственных инстанциях. Наиболее значительные работы и интервью были представлены в ведущих интерьерных и архитектурных изданиях и других средствах массовой информации. Многие работы удостаивались премий профессиональных конкурсов. Состав архитектурной группы «Фонтанка А5» определился  в 2005 году. Её работу возглавляют член Союза архитекторов РФ Андрей Ермолинский и архитектор Анна Ермолинская.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • проектирование генпланов участков
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и область
    Адрес
    Петроградская набережная 18, корпус 3, литера В
    197046 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123080050 www.doma5.ru

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