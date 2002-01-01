Архитектурная группа «А5 Фонтанка» работает в

Санкт-Петербурге и является составной частью студии ООО «Формат А5», начавшей свою самостоятельную творческую деятельность в 1992 году. У истоков стояли пять молодых дипломированных архитекторов, членов Союза архитекторов России, с серьёзным многолетним и разносторонним профессиональным опытом. Наиболее крупные и интересные совместные работы, в которых участвовали эти архитекторы до вступления на самостоятельный путь, относятся к периоду работы под руководством известных питерских архитекторов Олега Романова и Марка Хидекеля. Это проекты в рамках концепции развития Государственного Русского музея и концепция освоения комплекса Кронштадтских фортов, а также международные конкурсы на проекты культурного форума в Токио и горнолыжный комплекс в Бакуриани.

С начала своего основания студия «Формат А5» специализируется на проектировании частных загородных домов и участков, интерьеров квартир и помещений общественного назначения. За эти годы выполнено большое количество проектов, многие из которых осуществлены и согласованы в государственных инстанциях. Наиболее значительные работы и интервью были представлены в ведущих интерьерных и архитектурных изданиях и других средствах массовой информации. Многие работы удостаивались премий профессиональных конкурсов. Состав архитектурной группы «Фонтанка А5» определился в 2005 году. Её работу возглавляют член Союза архитекторов РФ Андрей Ермолинский и архитектор Анна Ермолинская.