Составление рабочей документации для дизайн-проектов интерьера частного и общественного назначений. Составление ведомостей чертежей и экспликаций, обмерных планов, планов перепланировок, планов расстановки мебели, планов монтажа потолочных конструкций с разрезами и сечениями сложных узлов, планов монтажа освещения и привязок розеток, планов привязок электрических и сантехнических приборов, планов напольных покрытий и разверток санузлов, расчетов материалов. Чертежи выполняются по Вашим эскизам и указаниям согласно ТЗ. Работа с дизайнерами на удаленной основе, без выезда на объект.