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by Yana Saranskova
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Проекты

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    • Рабочая документация для дизайн-проекта интерьера площадью 58 кв. м, by Yana Saranskova by Yana Saranskova
    Рабочая документация для дизайн-проекта интерьера площадью 58 кв. м, by Yana Saranskova by Yana Saranskova
    Рабочая документация для дизайн-проекта интерьера площадью 58 кв. м, by Yana Saranskova by Yana Saranskova
    +11
    Рабочая документация для дизайн-проекта интерьера площадью 58 кв. м
    Рабочая документация для дизайн-проекта интерьера площадью 77 кв. м, by Yana Saranskova by Yana Saranskova
    Рабочая документация для дизайн-проекта интерьера площадью 77 кв. м, by Yana Saranskova by Yana Saranskova
    Рабочая документация для дизайн-проекта интерьера площадью 77 кв. м, by Yana Saranskova by Yana Saranskova
    +12
    Рабочая документация для дизайн-проекта интерьера площадью 77 кв. м

    Составление рабочей документации для дизайн-проектов интерьера частного и общественного назначений. Составление ведомостей чертежей и экспликаций, обмерных планов, планов перепланировок, планов расстановки мебели, планов монтажа потолочных конструкций с разрезами и сечениями сложных узлов, планов монтажа освещения и привязок розеток, планов привязок электрических и сантехнических приборов, планов напольных покрытий и разверток санузлов, расчетов материалов. Чертежи выполняются по Вашим эскизам и указаниям согласно ТЗ. Работа с дизайнерами на удаленной основе, без выезда на объект.

    Услуги
    Составление рабочей документации для дизайн-проектов интерьера частного и общественного назначений.
    Регионы обслуживания
    вся Россия
    Адрес
    Каменская 18
    442537 Кузнецк
    Россия
    +7-9374099920
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