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blackcat design
Дизайнеры интерьера Симферополь
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальня для молодой пары, blackcat design blackcat design Спальня в стиле модерн Серый
    Спальня для молодой пары, blackcat design blackcat design Спальня в стиле модерн Серый
    Спальня для молодой пары, blackcat design blackcat design Спальня в стиле модерн
    +8
    Спальня для молодой пары
    Проект квартиры для молодой семьи, blackcat design blackcat design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Проект квартиры для молодой семьи, blackcat design blackcat design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Проект квартиры для молодой семьи, blackcat design blackcat design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +18
    Проект квартиры для молодой семьи
    Реализация проекта квартиры в традиционном стиле, blackcat design blackcat design Гостиная в стиле модерн
    Реализация проекта квартиры в традиционном стиле, blackcat design blackcat design Столовая комната в стиле модерн
    Реализация проекта квартиры в традиционном стиле, blackcat design blackcat design Столовая комната в стиле модерн
    +5
    Реализация проекта квартиры в традиционном стиле
    Дизайн проект студии в г.Ялта для молодой пары из Санкт-Питербурга, blackcat design blackcat design Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн проект студии в г.Ялта для молодой пары из Санкт-Питербурга, blackcat design blackcat design Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн проект студии в г.Ялта для молодой пары из Санкт-Питербурга, blackcat design blackcat design Кухни в эклектичном стиле
    +6
    Дизайн проект студии в г.Ялта для молодой пары из Санкт-Питербурга
    предложение стилевого решения, blackcat design blackcat design Гостиная в стиле лофт
    предложение стилевого решения, blackcat design blackcat design Гостиная в стиле лофт
    предложение стилевого решения, blackcat design blackcat design Кухня в стиле лофт
    +5
    предложение стилевого решения
    Рестайлинг с перепланировкой "хрущевки" 45 кв м, blackcat design blackcat design Спальня в эклектичном стиле
    Рестайлинг с перепланировкой "хрущевки" 45 кв м, blackcat design blackcat design Спальня в эклектичном стиле
    Рестайлинг с перепланировкой "хрущевки" 45 кв м, blackcat design blackcat design Спальня в эклектичном стиле
    +20
    Рестайлинг с перепланировкой "хрущевки" 45 кв м
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    Услуги
    Дизайн интерьера и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    RU, EU и Симферополь
    Награды компании
    Призер конкурса PinWin, Gira.
    Адрес
    295048 Симферополь
    Россия
    +7-9787288042 blackdis.com
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