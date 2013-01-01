Как создать тренажерный зал в своем доме

Некоторое время назад в статье Игровая комната для взрослых мы кратко коснулись темы создания тренажерного зала в родных четырех стенах. Сегодня мы решили подробнее остановиться на вопросах поддержания здорового образа жизни, не…

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