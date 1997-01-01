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DK architects
Архитекторы Ярославль
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом #1, DK architects DK architects Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
    Дом #1, DK architects DK architects Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
    Дом #1, DK architects DK architects Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
    +5
    Дом #1
    Дом #2, DK architects DK architects Дома в стиле модерн
    Дом #2, DK architects DK architects Дома в стиле модерн
    Дом #2, DK architects DK architects Дома в стиле модерн
    +4
    Дом #2

    Григорий Дайнов

    Ярославский Государственный Технический Университет (выпуск 1996 года)

    стипендиат программы JFDP - стажировка в Мичиганском университете (The University of Michigan, USA), 2000-2001 гг. 

    Архитектор, главный архитектор проекта ООО «Центрпроект», 1997 – 2006 гг.

    Основал архитектурное бюро DK, главный архитектор, руководитель бюро, с 2006 г.

    Кредо бюро:мы не можем изменить мир. Но мы можем сделать лучше его часть. Задать границы и гармонизировать пространство внутри них. Каждый наш проект — очередной шаг на этом пути.

    Награды компании
    • Диплом победителя общероссийской премии в области деревянной архитектуры «АРХИWOOD» в номинации Загородный дом. По итогам общественного голосования, за «Жилой дом в Ярославской области», Москва, 2013 г.
    • Диплом победителя общероссийской премии в области деревянной архитектуры «АРХИWOOD» в номинации Загородный дом. Выбор жюри, за «Жилой дом в Ярославской области», Москва, 2013 г.
    • Серебряный диплом международного конкурса «Дерево в Архитектуре» за «Жилой дом в Ярославской области», Союз Архитекторов России, Москва, 2013 г.
    • КРЦ Горка-холл включен в список 30-ти лучших зданий, построенных в России после 2008 года по версии журнала «Афиша», Москва, 2012 г.
    • Вручен знака отличия качественной архитектуры «Золотой Мастерок» от компании «Бикфорд», Москва, 2012 г.
    • КРЦ Горка-холл включен во Российский сборник архитектурных произведений «Качественная архитектура», Москва, 2012 г.
    • Диплом участника Международного Фестиваля инновационных технологий в архитектуре и строительстве «Зеленый Проект», г. Москва, 2011 г.
    • Диплом Совета Союза Архитекторов России по экоустойчивой архитектуре «За развитие идей экоустойчивой архитектуры» . 
    • Номинация ПОСТРОЙКИ. Объект – «Горка-холл» в Ярославле, г. Москва, 2011 г.
    • Серебряный Диплом международного фестиваля «Зодчество-2011». Смотр-конкурс архитектурных произведений 2009—2011 годов. 
    • Раздел ПОСТРОЙКИ. Объект – «Горка-холл в Ярославле.
    • Архитектура – Г. Дайнов. Интерьеры – Г. Дайнов, А. Качалов, С.Фомин, г. Москва, 2011 г.
    • Диплом победителя номинации «Общественные здания» IV архитектурной премии U-kon Art проект за культурно-развлекательноый центр «Горка-холл», г. Москва, 2011 
    • (Г. Дайнов).
    • Диплом лауреатов 13 международного фестиваля «Под крышей дома», проводимого Москомархитектурой в номинации «Общественный интерьер» за интерьеры культурно-развлекательного центра «Горка-холл»
    • (Г. Дайнов, А. Качалов, С. Фомин, г. Москва, 2011 г.)
    • Диплом участников всероссийского открытого конкурса «ДомЗаГородом» г. Москва, 2003 г.
    • (Г. Дайнов, Д. Турбин).
    • Стипендия программы JFDP для годичной стажировки в Мичиганском университете (The University of Michigan) по специальности «архитектура», 2000-2001 гг. 
    • (Г. Дайнов)
    • Ярославская областная премия 1999 года им. П.Д. Барановского III степени за мемориальную часовню в память народного ополчения Минина и Пожарского.
    • (Г. Дайнов).
    • Диплом лауреата Российского национального приза в области дизайна «Виктория»
    • г. Москва, 1999 г. (Г. Дайнов)
    • Грамота Союза архитекторов России «за участие в смотре лучших архитектурных произведений» г. Москва, 1997 г.
    • (Г. Дайнов)
    • Почетная грамота мэрии г. Ярославля за вклад в развитие архитектуры города, 1997 г.
    • (Г. Дайнов)
    • Показать все 28 награды
    Адрес
    проспект Ленина
    150054 Ярославль
    Россия
    +7-4852733754 dainov-dk.ru

    Отзыв

    Roman Mavrin
    больше 2 лет назад
    Сергей Тимощук
    Одно из лучших архитектурных бюро.
    почти 2 года назад
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