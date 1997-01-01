Григорий Дайнов

Ярославский Государственный Технический Университет (выпуск 1996 года)

стипендиат программы JFDP - стажировка в Мичиганском университете (The University of Michigan, USA), 2000-2001 гг.

Архитектор, главный архитектор проекта ООО «Центрпроект», 1997 – 2006 гг.

Основал архитектурное бюро DK, главный архитектор, руководитель бюро, с 2006 г.

Кредо бюро:мы не можем изменить мир. Но мы можем сделать лучше его часть. Задать границы и гармонизировать пространство внутри них. Каждый наш проект — очередной шаг на этом пути.