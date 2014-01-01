Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
<q class='-first'>Комфорт Дизайн</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 21Проекты (21) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Позитивный современный интерьер, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Серый
    Позитивный современный интерьер, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Коричневый
    Позитивный современный интерьер, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Коричневый
    +16
    Позитивный современный интерьер
    Яркий элегантный интерьер, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Серый
    Яркий элегантный интерьер, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Серый
    Яркий элегантный интерьер, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Серый
    +20
    Яркий элегантный интерьер
    Светлая уютная кухня в стиле хай-тек с элементами скандинавии, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Встроенные кухни Дерево Белый
    Светлая уютная кухня в стиле хай-тек с элементами скандинавии, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Кухня в скандинавском стиле Дерево Белый
    Светлая уютная кухня в стиле хай-тек с элементами скандинавии, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Встроенные кухни Дерево Белый
    +3
    Светлая уютная кухня в стиле хай-тек с элементами скандинавии
    Светлая уютная ванная в стиле хай-тек с элементами скандинавии, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Ванная комната в скандинавском стиле Дерево Белый
    Светлая уютная ванная в стиле хай-тек с элементами скандинавии, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Ванная комната в скандинавском стиле Дерево Белый
    Светлая уютная ванная в стиле хай-тек с элементами скандинавии
    Светлая уютная гостиная в стиле хай-тек с элементами скандинавии, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    Светлая уютная гостиная в стиле хай-тек с элементами скандинавии, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    Светлая уютная гостиная в стиле хай-тек с элементами скандинавии, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    +3
    Светлая уютная гостиная в стиле хай-тек с элементами скандинавии
    Лестница и спальня в доме в эко-стиле, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Лестницы Дерево Белый
    Лестница и спальня в доме в эко-стиле, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Лестницы Дерево Белый
    Лестница и спальня в доме в эко-стиле, "Комфорт Дизайн" 'Комфорт Дизайн' Спальня в скандинавском стиле Кирпичи Белый
    +1
    Лестница и спальня в доме в эко-стиле
    Показать все 21 проекты

    Работаем с удовольствием в любых стилевых категориях, следим за модой в области дизайна, практикуем модные тенденции, не оставляем без внимания классику. Имеем большой опыт практической реализации проектов под Ключ, не по наслышке знаем, что такое красивая удобная квартира и красивый удобный дом. Большое количество надежных партнеров в Европе, России, Англии, Америке, логистика. Знаем рынок чистовых материалов, брендов, поставщиков, качества товаров и услуг. Собственная строительная бригада. Работа по договорам Цены для московского региона для высокого качества услуг достаточно средние, доступные. тел 89295206789

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва Россия Москва и МО Москва и Московская обл. Europe USA Moscow
    Награды компании
    Interia Awards 2014
    Адрес
    ул. ​Нижняя Сыромятническая, д. 10, корп. 2
    105120 Москва
    Россия
    +7-9295206789 webuser_924281896.houzz.ru
    Законное владение

    Москва, Нижняя Сыромятническая д. 10

      Add SEO element