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16dots
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухня: до и после ремонта, 16dots 16dots
    Кухня: до и после ремонта, 16dots 16dots
    Кухня: до и после ремонта, 16dots 16dots Кухня в стиле минимализм Желтый
    +1
    Кухня: до и после ремонта
    Скандинавский стиль в Южном Бутово, 16dots 16dots Детская комнатa в скандинавском стиле Желтый
    Скандинавский стиль в Южном Бутово, 16dots 16dots Гостиная в скандинавском стиле Дерево Серый
    Скандинавский стиль в Южном Бутово, 16dots 16dots Гостиная в скандинавском стиле Дерево Серый
    +10
    Скандинавский стиль в Южном Бутово
    Детская комната для фантазеров, 16dots 16dots Детская комнатa в классическом стиле Твердая древесина Бежевый
    Детская комната для фантазеров, 16dots 16dots Детская комнатa в классическом стиле
    Детская комната для фантазеров, 16dots 16dots Детская комнатa в классическом стиле
    +2
    Детская комната для фантазеров
    ОФИС КОМПАНИИ FOOD UNION, 16dots 16dots Конференц-центры в стиле минимализм
    ОФИС КОМПАНИИ FOOD UNION, 16dots 16dots Конференц-центры в стиле минимализм
    ОФИС КОМПАНИИ FOOD UNION, 16dots 16dots Конференц-центры в стиле минимализм
    +6
    ОФИС КОМПАНИИ FOOD UNION
    Дуплекс в Стамбуле, 16dots 16dots
    Дуплекс в Стамбуле, 16dots 16dots
    Дуплекс в Стамбуле, 16dots 16dots
    +6
    Дуплекс в Стамбуле
    В традициях старой Москвы, 16dots 16dots
    В традициях старой Москвы, 16dots 16dots Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    В традициях старой Москвы, 16dots 16dots Гостиная в классическом стиле
    +9
    В традициях старой Москвы

    16dots - это молодое, энергичное архитектурное бюро, специализирующееся на дизайне интерьера. Наш главный офис находится в Москве, а проекты - на территории Российской Федерации и Европы. 

    Мы амбициозны и полны идей, которые ждут реализации. Мы любим нашу работу, а это значит, что вас ожидает индивидуальный подход и качественный результат!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн офисных пространств
    • Архитектурное проектирование
    • Разработка индивидуального дизайна мебели и оборудования
    • Помощь в подборе мебели и обстановки интерьера
    • Консультативные услуги
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Рим
    • Милан
    • г. Санкт-Петербург.
    Адрес
    127254 Москва
    Россия
    +7-4951046744 16dots.com

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