16dots - это молодое, энергичное архитектурное бюро, специализирующееся на дизайне интерьера. Наш главный офис находится в Москве, а проекты - на территории Российской Федерации и Европы.
Мы амбициозны и полны идей, которые ждут реализации. Мы любим нашу работу, а это значит, что вас ожидает индивидуальный подход и качественный результат!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн офисных пространств
- Архитектурное проектирование
- Разработка индивидуального дизайна мебели и оборудования
- Помощь в подборе мебели и обстановки интерьера
- Консультативные услуги
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Рим
- Милан
- г. Санкт-Петербург.
- Адрес
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127254 Москва
Россия
+7-4951046744 16dots.com