16dots - это молодое, энергичное архитектурное бюро, специализирующееся на дизайне интерьера. Наш главный офис находится в Москве, а проекты - на территории Российской Федерации и Европы.

Мы амбициозны и полны идей, которые ждут реализации. Мы любим нашу работу, а это значит, что вас ожидает индивидуальный подход и качественный результат!