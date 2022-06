Интерьерный дизайнер и декоратор. Имеет публикации в журналах AD, Интерьер+Дизайн, Мезонин, Salon de lux, Идеи вашего дома, Квартирный ответ, Interiors the best, Hi home, Интерьерный вопрос, Cosmopolitan. Участник программы Квартирный вопрос. Участник фестиваля дизайна SRETENKA DESIGN WEEK. Номинант интерьерной премии INTERIA AWARDS. Финалист конкурса PINWIN.RU.