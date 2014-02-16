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Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Яркая полоса, Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование
    Яркая полоса, Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование
    Яркая полоса, Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование
    +17
    Яркая полоса
    Квартира возле Нескучного сада, Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование
    Квартира возле Нескучного сада, Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование
    Квартира возле Нескучного сада, Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование Ирина Крашенинникова: интерьерный дизайн и декорирование
    +14
    Квартира возле Нескучного сада

    Интерьерный дизайнер и декоратор. Имеет публикации в журналах AD, Интерьер+Дизайн, Мезонин, Salon de lux, Идеи вашего дома, Квартирный ответ, Interiors the best, Hi home, Интерьерный вопрос, Cosmopolitan. Участник программы Квартирный вопрос. Участник фестиваля дизайна SRETENKA DESIGN WEEK. Номинант интерьерной премии INTERIA AWARDS. Финалист конкурса PINWIN.RU.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и МО и Санкт-Петербург
    Адрес
    Бажова, 8
    129128 Москва
    Россия
    +7-9857757427 irinakrasheninnikova.ru

    Отзыв

    Николай Казанцев
    около 3 лет назад
    Семен Семеныч
    около 3 лет назад
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