Коллектив нашей студии состоит из квалифицированных специалистов, которых объединяет профессионализм, творческий подход и любовь к своей работе. Мы стараемся идти навстречу клиентам в любых ситуациях, ставя их интересы и потребности на первое место. Мы понимаем, что наша компания далеко не самая крупная на рынке, поэтому для нас особенно важно выполнить работу так, чтобы Вам захотелось вернуться к нам снова, а также рекомендовать нашу студию своим друзьям и партнерам.
- Услуги
- дизайн интерьера
- ландшафта
- экстерьера
- текстиля.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Ростовская область
- Краснодарский край
- Турция
- Адрес
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Костомаровский пер., д.3, стр.1А
105120 Москва
Россия
+7-9647265649 arh-ideya.su
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ул. Маяковского дом 53