Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
technitis-design
Художники и ремесленники Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Технитис – (в переводе с греч. - ремесленник) это небольшая мастерская, объединившая профессионалов: художников-монументалистов и архитекторов.

    Наши принципы - это легкость и простота. Дизайн и вкус как суть нашей деятельности. Минимализм, сдержанность, условность изображений – это то, что нам близко.

    При создании эскизов росписи или мозаики главным для нас является эстетика изображения, представяющего собой часть интерьера. Роспись и мозаика - это всегда яркое дополнение пространсва, его идивидуальность, завершенность.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • мозаика
    • Роспись в интерьере
    • декор
    • консультации по стилю в интерьере
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Шелапутинский пер. д.6 к.1
    141400 Москва
    Россия
    +7-9067692000 www.technitis-design.com
      Add SEO element