Технитис – (в переводе с греч. - ремесленник) это небольшая мастерская, объединившая профессионалов: художников-монументалистов и архитекторов.

Наши принципы - это легкость и простота. Дизайн и вкус как суть нашей деятельности. Минимализм, сдержанность, условность изображений – это то, что нам близко.

При создании эскизов росписи или мозаики главным для нас является эстетика изображения, представяющего собой часть интерьера. Роспись и мозаика - это всегда яркое дополнение пространсва, его идивидуальность, завершенность.