Технитис – (в переводе с греч. - ремесленник) это небольшая мастерская, объединившая профессионалов: художников-монументалистов и архитекторов.
Наши принципы - это легкость и простота. Дизайн и вкус как суть нашей деятельности. Минимализм, сдержанность, условность изображений – это то, что нам близко.
При создании эскизов росписи или мозаики главным для нас является эстетика изображения, представяющего собой часть интерьера. Роспись и мозаика - это всегда яркое дополнение пространсва, его идивидуальность, завершенность.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- мозаика
- Роспись в интерьере
- декор
- консультации по стилю в интерьере
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Шелапутинский пер. д.6 к.1
141400 Москва
Россия
+7-9067692000 www.technitis-design.com