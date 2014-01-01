21 практичная идея для компактных интерьеров

Одна из самых распространенных проблем при покупке или аренде квартиры – это ограниченная площадь тех или иных помещений. Но с этим можно справится благодаря разумной организации пространства и применению разнообразных дизайнерски…

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