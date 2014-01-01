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Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайнеры интерьера Симферополь
Обзор 40Проекты (40) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Просто коттедж, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Гостиные в эклектичном стиле
    Просто коттедж, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Гостиные в эклектичном стиле
    Просто коттедж, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Гостиные в эклектичном стиле
    +68
    Просто коттедж
    Детский сад № 1, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Детский сад № 1, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Детский сад № 1, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +8
    Детский сад № 1
    Дизайн детского сада, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Бассейны в эклектичном стиле
    Дизайн детского сада, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Бассейны в эклектичном стиле
    Дизайн детского сада, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Бассейны в эклектичном стиле
    +104
    Дизайн детского сада
    Варианты, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Спальня в эклектичном стиле
    Варианты, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Спальня в эклектичном стиле
    Варианты, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Спальня в эклектичном стиле
    +86
    Варианты
    Три стиля, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Гостиная в классическом стиле
    Три стиля, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Гостиная в классическом стиле
    Три стиля, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Гостиная в классическом стиле
    +15
    Три стиля
    Яркое отличие, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Кухня в стиле лофт
    Яркое отличие, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Столовая комната в стиле лофт
    Яркое отличие, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +7
    Яркое отличие
    Показать все 40 проекты

    Появление студии ВЕРСАЛЬПРОЕКТ на рынке дизайнерских услуг породило тренд, которому ранее никто не уделял должного внимания. Создание интерьеров без оглядки на моду, но эргономически, функционально, технически и стилистически индивидуально подчиненных уникальному заказчику.

    Услуги
    Дизайн интерьера и архитектура
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Краснодар
    • Крым
    • Симферополь
    • Ростов-на-Дону
    Награды компании
    • Лауреат конкурса Интерьер года
    • Финалист главного конкурса российских дизайнеров PINWIN 
    • Финалист конкурса Идея фикс от журнала «Мой любимый дом»
    Адрес
    пр-т Кирова, 37
    295034 Симферополь
    Россия
    +7-9787704870 versalproject.com

    Отзыв

    MIODESIGN MIODESIGN
    Александр, ты молодец!
    почти 7 лет назад
    Дата проекта: Июль 2015
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