Появление студии ВЕРСАЛЬПРОЕКТ на рынке дизайнерских услуг породило тренд, которому ранее никто не уделял должного внимания. Создание интерьеров без оглядки на моду, но эргономически, функционально, технически и стилистически индивидуально подчиненных уникальному заказчику.
- Услуги
- Дизайн интерьера и архитектура
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Краснодар
- Крым
- Симферополь
- Ростов-на-Дону
- Награды компании
- Лауреат конкурса Интерьер года
- Финалист главного конкурса российских дизайнеров PINWIN
- Финалист конкурса
Идея фиксот журнала «Мой любимый дом»
- Адрес
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пр-т Кирова, 37
295034 Симферополь
Россия
+7-9787704870 versalproject.com