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ALTO INTERIORS
Мебель и аксессуары Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Barrin House, ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS ГостинаяДиваны и журнальные столики
    ЖК Barrin House, ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS ГостинаяДиваны и журнальные столики
    ЖК Barrin House, ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS ГостинаяДиваны и журнальные столики
    ЖК Barrin House
    Мебель "Альто" для ванных комнат, ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS Ванная комнатаМебель для ванной
    Мебель "Альто" для ванных комнат, ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS Ванная комнатаМебель для ванной
    Мебель "Альто" для ванных комнат, ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS Ванная комнатаМебель для ванной
    +3
    Мебель "Альто" для ванных комнат
    ​Экспозиция в шоуруме салона итальянской мебели "Интерьеры-Т", ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS ГостинаяМебель для медиа комнаты
    ​Экспозиция в шоуруме салона итальянской мебели "Интерьеры-Т", ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS ГостинаяМебель для медиа комнаты
    ​Экспозиция в шоуруме салона итальянской мебели "Интерьеры-Т", ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS ГостинаяМебель для медиа комнаты
    +6
    ​Экспозиция в шоуруме салона итальянской мебели "Интерьеры-Т"
    Мебельная мастерская ALTO, ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS ГостинаяМебель для медиа комнаты
    Мебельная мастерская ALTO, ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS ГостинаяМебель для медиа комнаты
    Мебельная мастерская ALTO, ALTO INTERIORS ALTO INTERIORS ГостинаяМебель для медиа комнаты
    +3
    Мебельная мастерская ALTO

    Дорогие друзья!

    Позвольте представить Вашему вниманию коллекцию мебели "ALTO", которую мы с огромной любовью создавали для Вас! Следуя текущим, современным тенденциям мебельного дизайна, изучив и усовершенствуя опыт лучших европейских мастеров, мы создали собственную, уникальную, неповторимую коллекцию, которая не оставит равнодушным даже самого искушенного ценителя прекрасного. Работая над созданием коллекции, мы вкладывали не только навыки и мастерство, но и душу, поэтому созданная нами мебель не только не уступает, но и превосходит многие европейские аналоги. Лаконичность форм и линий, в одних предметах мебели подчёркивает фактуру и бархатную глубину эмали, в других – бриллиантового-зеркальную гладь лака, а в-третьих, раскрывает взору таинственные природные картины из натурального шпона деревьев изысканных пород, воплощённых на фасадах мебели с помощью искусства талантливого мастера. Мебель "ALTO" это не только безупречный стиль, но и высочайшее качество, удобство, практичность и надёжность. Например, используемая нами новая ультрасовременная система выдвижения BLUM от мировых лидеров, гарантирует минимальное провисание при полном выдвижении ящиков, стабильное движение при любой загрузке и бесшумный и плавный ход. Мы стараемся довести каждый созданный нами предмет до совершенства. Даже внутреннее пространство, скрытое за красотой фасадов, Вас приятно удивит. Задняя стенка оформлена как и фасадная часть, что позволяет разместить мебель в любом пространстве интерьера.

    Услуги
    • Кухни
    • Шкафы
    • Двери
    • Гардеробные комнаты
    • Арки
    • Порталы
    • Лестницы
    • Стеновые панели
    • Паркет
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    ул. Олимпийский Проспект, д. 22
    129110 Москва
    Россия
    +7-9296418232 www.alto-interiors.ru
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