Дорогие друзья!

Позвольте представить Вашему вниманию коллекцию мебели "ALTO", которую мы с огромной любовью создавали для Вас! Следуя текущим, современным тенденциям мебельного дизайна, изучив и усовершенствуя опыт лучших европейских мастеров, мы создали собственную, уникальную, неповторимую коллекцию, которая не оставит равнодушным даже самого искушенного ценителя прекрасного. Работая над созданием коллекции, мы вкладывали не только навыки и мастерство, но и душу, поэтому созданная нами мебель не только не уступает, но и превосходит многие европейские аналоги. Лаконичность форм и линий, в одних предметах мебели подчёркивает фактуру и бархатную глубину эмали, в других – бриллиантового-зеркальную гладь лака, а в-третьих, раскрывает взору таинственные природные картины из натурального шпона деревьев изысканных пород, воплощённых на фасадах мебели с помощью искусства талантливого мастера. Мебель "ALTO" это не только безупречный стиль, но и высочайшее качество, удобство, практичность и надёжность. Например, используемая нами новая ультрасовременная система выдвижения BLUM от мировых лидеров, гарантирует минимальное провисание при полном выдвижении ящиков, стабильное движение при любой загрузке и бесшумный и плавный ход. Мы стараемся довести каждый созданный нами предмет до совершенства. Даже внутреннее пространство, скрытое за красотой фасадов, Вас приятно удивит. Задняя стенка оформлена как и фасадная часть, что позволяет разместить мебель в любом пространстве интерьера.