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Хотим предложить свои услуги! Выполняет полный комплекс строительных работ по возведению частных домов "под ключ". Мы выполняем строительные, кровельные, фасадные, отделочные работы, проводим полный спектр внутренних и внешних инженерных работ. Проводим комплекс работ по обустройству земельного участка, дренажной системы, строительству бассейнов, различных малых архитектурных объектов. Камин "под ключ" Работы выполняются квалифицированными специалистами имеющими большой практический опыт. Мы можем показать построенные и строюещиеся объекты. Мы даем гарантии на построенные объекты и осуществляем дальнейшее сервисное обслуживание. Оперативный показ выполненный работ! Бригада из 10 чел. Славяне Готовы встретиться и обсудить в любое удобное для Вас время! С уважением, Артем и Василий 8916-089-89-89 8909-983-92-92 www.kaminok.ru www.remontkvartirvmsk.ru почта: remontveka@list.ru