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STONE FACADE FACTORY
Камень, брустчатка и бетон Анапа
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    Добрый день! 

    Наша компания занимается проектированием, изготовлением и монтажом декоративных архитектурных элементов экстерьера и интерьера любой сложности из натурального камня.
       Сегодня мы являемся ведущей компанией по камнеобработке на рынке России. За время работы мы реализовали свыше 30 проектов, которым характерен уникальный и неповторимый внешний вид. С гордостью заявляем, что независимо от степени сложности и количества элементов декора, реализация его возможна благодаря передовым технологиям XXI века.Отныне желания и идеи заказчика имеют прямую связь с осуществлением проекта. В этом и заключается наше эксклюзивное предложение застройщикам и архитекторам.

    Услуги
    Изготовление архитектурных элементов любой сложности из натурального камня
    Регионы обслуживания
    Европейская часть РФ, а так же ЮФАО и Анапа
    Адрес
    ​Анапское шоссе дом 72
    353445 Анапа
    Россия
    +7-9999628888 sff-ac.com
    Законное владение

    Анапское шоссе, дом 72, г-к Анапа, Краснодарский кр, Россия 353445

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