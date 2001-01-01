Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Дмитрий Баринов
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
    квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
    квартира в ЖК "Аэробус", Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
    +27
    квартира в ЖК "Аэробус"
    квартира в Химках, Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
    квартира в Химках, Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
    квартира в Химках, Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
    +28
    квартира в Химках

    Дмитрий Баринов - дизайнер интерьера с опытом работы более 10 лет.

    Родился в Москве в 1969 году. В 2001 году окончил Международную Школу Дизайна. Стажировался на мастер-классе у Юкио Хасимото «Дизайн японского интерьера» (2003 год). Работал в архитектурно-проектном бюро «Тромос», дизайн-студии «Дизайн-Евросервис». В настоящее время занимается проектированием интерьеров загородных домов, квартир, ресторанов, баров, офисов, гостиниц и общественных помещений. Предлагает полное сопровождение своих проектов от начала и до завершения работ. Также занимается архитектурной, интерьерной и предметной 3D-графикой.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    100000 Москва
    Россия
    www.dbarinov.ru
      Add SEO element