Дмитрий Баринов - дизайнер интерьера с опытом работы более 10 лет.

Родился в Москве в 1969 году. В 2001 году окончил Международную Школу Дизайна. Стажировался на мастер-классе у Юкио Хасимото «Дизайн японского интерьера» (2003 год). Работал в архитектурно-проектном бюро «Тромос», дизайн-студии «Дизайн-Евросервис». В настоящее время занимается проектированием интерьеров загородных домов, квартир, ресторанов, баров, офисов, гостиниц и общественных помещений. Предлагает полное сопровождение своих проектов от начала и до завершения работ. Также занимается архитектурной, интерьерной и предметной 3D-графикой.