ART-Labs interiors - молодая и креативная команда с опытом работы на рынке дизайна интерьеров и визуализации более 5 лет. За это время нам удалось реализовать множество интересных проектов, завоевать доверие клиентов и наладить крепкие партнерские отношения с ведущими компаниями Москвы.
- Услуги
- дизайн интерьера
- архитектурное проектирование
- отделка и ремонт
- комплектация мебелью и материалами
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 6,
107140 Москва
Россия
+7-4951152436 art-labs-design.ru
Законное владение
107045 г. Москва, Пушкарев пер. д.16