Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия дизайна интерьера ART-Labs
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер загородного дома в поселке Лама, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Гостиная в стиле кантри
    Интерьер загородного дома в поселке Лама, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Гостиная в стиле кантри
    Интерьер загородного дома в поселке Лама, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Гостиная в стиле кантри
    +9
    Интерьер загородного дома в поселке Лама
    Интерьер квартиры в Лаврушинском переулке, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер квартиры в Лаврушинском переулке, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер квартиры в Лаврушинском переулке, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Столовая комната в эклектичном стиле
    +12
    Интерьер квартиры в Лаврушинском переулке
    Интерьер загородного дома в поселке Снегири, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер загородного дома в поселке Снегири, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер загородного дома в поселке Снегири, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Кухни в эклектичном стиле
    +16
    Интерьер загородного дома в поселке Снегири
    Интерьер квартиры в ЖК Садовые кварталы, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер квартиры в ЖК Садовые кварталы, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер квартиры в ЖК Садовые кварталы, Студия дизайна интерьера ART-Labs Студия дизайна интерьера ART-Labs Спальня в эклектичном стиле
    +13
    Интерьер квартиры в ЖК Садовые кварталы

    ART-Labs interiors - молодая и креативная команда с опытом работы на рынке дизайна интерьеров и визуализации более 5 лет. За это время нам удалось реализовать множество интересных проектов, завоевать доверие клиентов и наладить крепкие партнерские отношения с ведущими компаниями Москвы.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    • отделка и ремонт
    • комплектация мебелью и материалами
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 6,
    107140 Москва
    Россия
    +7-4951152436 art-labs-design.ru
    Законное владение

    107045 г. Москва, Пушкарев пер. д.16

      Add SEO element