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Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Старый свет, Ply Ply Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Старый свет, Ply Ply Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Старый свет, Ply Ply Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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    Старый свет

    PLY – это архитектурное бюро и столярное производство.

      Архитектурное направление появилось в 2010 году, а в 2012-м мы открыли столярное производство, на котором изготавливаем предметы мебели и архитектурные элементы. За это время было реализовано более 80 проектов. Мы узнали особенности проектирования интерьера и технические требования изготовления мебели для различных областей: ресторанов, бутиков, крупных торговых комплексов, автосалонов, спортивных и культурных центров, офисов, частных квартир и домов.   

    Есть несколько черт, отличающих наш подход к работе:   

    PLY любит функциональность. Наши планировки проработаны до мелочей, а интерьеры часто содержат мебель собственного производства, идеально вписывающуюся в пространство. 

    PLY считает деньги клиентов. Уже на этапе технического задания мы составляем подробную смету и ведем последующий контроль за бюджетом на всех этапах проекта. 

    PLY делает архитектурные проекты исключительно с авторским надзором. Мы управляем всем проектом: вместе со строителями составляем график работ, проводим тендеры на закупку материалов и мебели, контролируем график поставок и работ смежников. 

    PLY за прозрачность. Для удобства клиентов мы ведем онлайн график со статусом текущих проектов. А желающие всегда могут приехать на наше производство, удобно расположенное в центре Москвы, чтобы лично увидеть, как создается их мебель. 

    PLY использует только хорошие материалы: влагостойкую фанеру, MDF, натуральный шпон и массив. Для каждого проекта мы разрабатываем индивидуальные образцы с вариантами отделки.  

    С наилучшими пожеланиями, руководители PLY: Дмитрий Лагутин — производство и Марьяна Вечер - архитектура

    Услуги
    Архитектурное проектирование; дизайн интерьеров; предметный дизайн; изготовление мебели;
    Регионы обслуживания
    г. Москва
    Адрес
    Ул.Дербеневская д.20 стр.20
    129626 Москва
    Россия
    +7-9099907000 www.theply.ru
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