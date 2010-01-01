PLY – это архитектурное бюро и столярное производство.

Архитектурное направление появилось в 2010 году, а в 2012-м мы открыли столярное производство, на котором изготавливаем предметы мебели и архитектурные элементы. За это время было реализовано более 80 проектов. Мы узнали особенности проектирования интерьера и технические требования изготовления мебели для различных областей: ресторанов, бутиков, крупных торговых комплексов, автосалонов, спортивных и культурных центров, офисов, частных квартир и домов.

Есть несколько черт, отличающих наш подход к работе:

PLY любит функциональность. Наши планировки проработаны до мелочей, а интерьеры часто содержат мебель собственного производства, идеально вписывающуюся в пространство.

PLY считает деньги клиентов. Уже на этапе технического задания мы составляем подробную смету и ведем последующий контроль за бюджетом на всех этапах проекта.

PLY делает архитектурные проекты исключительно с авторским надзором. Мы управляем всем проектом: вместе со строителями составляем график работ, проводим тендеры на закупку материалов и мебели, контролируем график поставок и работ смежников.

PLY за прозрачность. Для удобства клиентов мы ведем онлайн график со статусом текущих проектов. А желающие всегда могут приехать на наше производство, удобно расположенное в центре Москвы, чтобы лично увидеть, как создается их мебель.

PLY использует только хорошие материалы: влагостойкую фанеру, MDF, натуральный шпон и массив. Для каждого проекта мы разрабатываем индивидуальные образцы с вариантами отделки.

С наилучшими пожеланиями, руководители PLY: Дмитрий Лагутин — производство и Марьяна Вечер - архитектура