Архитоника - это принципиально новый подход к гармонизации личного пространства. Для вашего удобства мы объединили новаторский интернет-сервис и фирменные салоны в одну сеть, созданную для быстрого подбора любых электроустановочных изделий, интерьерного и ландшафтного света, а также элементов ландшафтного декора.

Для выполнения этой амбициозной цели мы привлекли весь свой опыт, накопленный за годы работы. Изучили рынок и наладили связи с ведущими производителями освещения и электротехнического оборудования. Разработали уникальную бонусную программу, дающую нашим клиентам целый ряд преимуществ, разработали и запустили сервис, призванный сделать подбор электроустановочного оборудования простым и удобным. И это не голословные утверждения.

Вот список важных фактов о нашей компании: Мы работаем на рынке с 2005 года; На сегодняшний день мы помогли в реализации более 1000 успешных проектов; Под нашим брендом работает два фирменных салона в центре Санкт-Петербурга;Мы предлагаем Вам 15 брендов электроустановочных изделий, 150 брендов интерьерного света и 50 брендов уличного освещения; Уникальная бонусная программа для наших партнеров. Скидки, бесплатная доставка, агентские преимущества и целый ряд других приятных бонусов.

Наши фирменные салоны – это не просто выставочные залы, в которых представлена продукция известных производителей. Профессиональные консультации наших специалистов, библиотека каталогов известных производителей и большая коллекция справочных и рекламных материалов, создают в салонах полноценное рабочее место для дизайнеров, архитекторов и декораторов.

Архитоника – это не просто торговая марка. Это принципиально новый подход к сотрудничеству, обеспечивающий высокое качество сервиса, полноценную информационную поддержку и полноценную поддержку ваших проектов. Мы стремимся к тому, чтобы развиваться вместе с нашими клиентами, ведь именно партнерские отношения позволяют реализовывать нестандартные идеи и добиваться успеха.