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Миллениум Проект
Архитекторы Москва
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    • Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Дома в эклектичном стиле
    Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Дома в эклектичном стиле
    Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Дома в эклектичном стиле
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    Футуристический дом

    Архитектурное бюро "Миллениум Проект" основано в 1994 г.  Андрисом Куликовым и Антоном  Непершиным

    Мы специализируемся на индивидуальном проектировании загородных особняков, коттеджей, усадеб. Проектируем интерьеры квартир и домов. Наша специализация это личная индивидуальная работа с каждым Заказчиком, создание эксклюзивных интерьеров и нестандартных пространств. Необычные дома, стильные лофты, гармоничные интерьеры.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Зубовский бульвар д. 27/26 стр. 3-3а
    Москва
    Россия
    +7-4955141944 www.millenium-project.ru
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