Архитектурное бюро "Миллениум Проект" основано в 1994 г. Андрисом Куликовым и Антоном Непершиным
Мы специализируемся на индивидуальном проектировании загородных особняков, коттеджей, усадеб. Проектируем интерьеры квартир и домов. Наша специализация это личная индивидуальная работа с каждым Заказчиком, создание эксклюзивных интерьеров и нестандартных пространств. Необычные дома, стильные лофты, гармоничные интерьеры.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Зубовский бульвар д. 27/26 стр. 3-3а
Москва
Россия
+7-4955141944 www.millenium-project.ru