Архитектурное бюро "Миллениум Проект" основано в 1994 г. Андрисом Куликовым и Антоном Непершиным

Мы специализируемся на индивидуальном проектировании загородных особняков, коттеджей, усадеб. Проектируем интерьеры квартир и домов. Наша специализация это личная индивидуальная работа с каждым Заказчиком, создание эксклюзивных интерьеров и нестандартных пространств. Необычные дома, стильные лофты, гармоничные интерьеры.