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<q class='-first'>Юлигранд</q>
Дизайнеры интерьера Украина Г.Киев
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    'Юлигранд'
    'Юлигранд'
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    Империя Дизайна "Юлигранд" ,специализируется на проектировании и реализации интерьеров квартир, частных загородных домов и других форм недвижимости.

    Создание Вашего интерьера, который зазвучит в унисон с Вашим внутренним миром , вот творческая задача, которую мы блистательно решаем!

    Живите в красивых интерьерах, ведь от нашего окружения зависит: наше эмоциональное состояние, наш заряд на новый день и наши семейные праздники, которые мы хотим праздновать в кругу семьи, в окружении, уюта и тепла собственного дома!!!!

    Услуги
    • 1. Проектирование; 2. Планировочные решения; 3. Создание дизайна; 4. Стилевые эскизы; 5. Рабочая документация; 6. Сметная документация; 7. Реализация; 8. Авторский надзор; 9. Мебель
    • освещение
    • текстиль
    • декор.
    Регионы обслуживания
    Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    Награды компании
    Компания Юлигранд, неоднократно награждалась дипломами, и именными подарками.
    Адрес
    Империя Дизайна Юлигранд ул.О.Гончара,д.47/б, оф.6
    01034 Украина Г.Киев
    Россия
    +380988725748380672303032 uligrand.com.ua
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