Империя Дизайна "Юлигранд" ,специализируется на проектировании и реализации интерьеров квартир, частных загородных домов и других форм недвижимости.
Создание Вашего интерьера, который зазвучит в унисон с Вашим внутренним миром , вот творческая задача, которую мы блистательно решаем!
Живите в красивых интерьерах, ведь от нашего окружения зависит: наше эмоциональное состояние, наш заряд на новый день и наши семейные праздники, которые мы хотим праздновать в кругу семьи, в окружении, уюта и тепла собственного дома!!!!
- Услуги
- 1. Проектирование; 2. Планировочные решения; 3. Создание дизайна; 4. Стилевые эскизы; 5. Рабочая документация; 6. Сметная документация; 7. Реализация; 8. Авторский надзор; 9. Мебель
- освещение
- текстиль
- декор.
- Регионы обслуживания
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Награды компании
- Компания
Юлигранд, неоднократно награждалась дипломами, и именными подарками.
- Адрес
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Империя Дизайна
Юлиграндул.О.Гончара,д.47/б, оф.6
01034 Украина Г.Киев
Россия
+380988725748380672303032 uligrand.com.ua