Империя Дизайна "Юлигранд" ,специализируется на проектировании и реализации интерьеров квартир, частных загородных домов и других форм недвижимости.

Создание Вашего интерьера, который зазвучит в унисон с Вашим внутренним миром , вот творческая задача, которую мы блистательно решаем!

Живите в красивых интерьерах, ведь от нашего окружения зависит: наше эмоциональное состояние, наш заряд на новый день и наши семейные праздники, которые мы хотим праздновать в кругу семьи, в окружении, уюта и тепла собственного дома!!!!