Radical Design Studio - архитектурная компания, предоставляющая комплекс услуг по проектированию и реализации дизайна жилых и общественных интерьеров, архитектурных объектов разных масштабов.

Студия объединяет специалистов разных направлений и областей архитектуры и дизайна. Активная позиция компании: участие в профессиональных конкурсах, семинарах, посещение выставок, большой опыт наших специалистов и надежность наших партнеров позволяет нам всегда быть в тренде индустрии архитектуры и дизайна, а нашим клиентам быть уверенными в качестве выполненных работ!