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Radical Design Studio
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    • Radical Design Studio - архитектурная компания, предоставляющая комплекс услуг по проектированию и реализации дизайна жилых и общественных интерьеров, архитектурных объектов разных масштабов.

    Студия объединяет специалистов разных направлений и областей архитектуры и дизайна. Активная позиция компании: участие в профессиональных конкурсах, семинарах, посещение выставок, большой опыт наших специалистов и надежность наших партнеров позволяет нам всегда быть в тренде индустрии архитектуры и дизайна, а нашим клиентам быть уверенными в качестве выполненных работ!

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Красногвардейская пл. 3Е
    195112 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129402144 radicaldesign.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. 3Е

    Отзыв

    валерия джигиль
    больше 1 года назад
    Айгюль Байтемирова
    больше 1 года назад
    Konstantin Medvedev
    Некомпетентность во всем. Предоплата не возвращается, даже если обязательства не выполнены даже на 10%, а она по договору 50%. Рисуют не то, о чем договариваешься. Перерисовывают быстро. Но опять не то. Кран на проекте в дальнем углу... профессионализм!!!
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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