Radical Design Studio - архитектурная компания, предоставляющая комплекс услуг по проектированию и реализации дизайна жилых и общественных интерьеров, архитектурных объектов разных масштабов.
Студия объединяет специалистов разных направлений и областей архитектуры и дизайна. Активная позиция компании: участие в профессиональных конкурсах, семинарах, посещение выставок, большой опыт наших специалистов и надежность наших партнеров позволяет нам всегда быть в тренде индустрии архитектуры и дизайна, а нашим клиентам быть уверенными в качестве выполненных работ!
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Красногвардейская пл. 3Е
195112 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129402144 radicaldesign.ru
Законное владение
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. 3Е