Дизайн-бюро «Circus Delight» – независимая международная компания, специализирующаяся в области архитектуры и дизайна. Мы используем свой творческий потенциал для того, чтобы помочь нашим клиентам достичь поставленных ими бизнес-целей. На протяжении последних 12 лет мы наработали уникальный опыт работы в сфере ресторанного бизнеса и индустрии развлечений. В тесном сотрудничестве со своими клиентами мы создаем незабываемые и эффективные интерьерные решения.