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Circus Delight
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Пивной ресторан «One More Pub», Circus Delight Circus Delight
    Пивной ресторан «One More Pub», Circus Delight Circus Delight
    Пивной ресторан «One More Pub», Circus Delight Circus Delight
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    Пивной ресторан «One More Pub»

    Дизайн-бюро «Circus Delight» – независимая международная компания, специализирующаяся в области архитектуры и дизайна. Мы используем свой творческий потенциал для того, чтобы помочь нашим клиентам достичь поставленных ими бизнес-целей. На протяжении последних 12 лет мы наработали уникальный опыт работы в сфере ресторанного бизнеса и индустрии развлечений. В тесном сотрудничестве со своими клиентами мы создаем незабываемые и эффективные интерьерные решения.

    Услуги
    • архитектура
    • Дизайн интерьера
    • комплектация
    • декор
    • консультации в области дизайна для HoReCa
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Центр дизайна Artplay; Улица Нижняя Сыромятническая, 10, строение 9В
    105120 Москва
    Россия
    +7-9647709030 circus-delight.ru
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