Дизайн-бюро «Circus Delight» – независимая международная компания, специализирующаяся в области архитектуры и дизайна. Мы используем свой творческий потенциал для того, чтобы помочь нашим клиентам достичь поставленных ими бизнес-целей. На протяжении последних 12 лет мы наработали уникальный опыт работы в сфере ресторанного бизнеса и индустрии развлечений. В тесном сотрудничестве со своими клиентами мы создаем незабываемые и эффективные интерьерные решения.
- Услуги
- архитектура
- Дизайн интерьера
- комплектация
- декор
- консультации в области дизайна для HoReCa
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Центр дизайна Artplay; Улица Нижняя Сыромятническая, 10, строение 9В
105120 Москва
Россия
+7-9647709030 circus-delight.ru