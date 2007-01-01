Студия занимается проектированием и реализацией коммерческих и жилых интерьеров с 2007 года. Ведущими дизайнерами являются Антон и Елена Базалийские.
Мы ведем не более трех проектов в год. Это позволяет быть в курсе всех мелочей при их реализации. И это выгодно отличает нас от больших студий. Серьезное значение мы придаем эскизной части. Не ограничиваем количество вариантов, пока результат не будет полностью удовлетворять обе стороны. И только после этого приступаем к воплощению. При таком подходе готовый объект на 90% похож на эскизный. У нас с клиентами одна цель — сделать качественный проект.
- Услуги
- Эскизы в 3D формате
- Перепланировки и проектная документация
- Подбор материалов и мебели
- декорирование
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, Весь мир и Москва
- Награды компании
- http://bazant.ru/about/
- Адрес
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ул. Пестеля
191028 Санкт-Петербург
Россия
+7-9119649948 www.bazant.ru