Студия занимается проектированием и реализацией коммерческих и жилых интерьеров с 2007 года. Ведущими дизайнерами являются Антон и Елена Базалийские.

Мы ведем не более трех проектов в год. Это позволяет быть в курсе всех мелочей при их реализации. И это выгодно отличает нас от больших студий. Серьезное значение мы придаем эскизной части. Не ограничиваем количество вариантов, пока результат не будет полностью удовлетворять обе стороны. И только после этого приступаем к воплощению. При таком подходе готовый объект на 90% похож на эскизный. У нас с клиентами одна цель — сделать качественный проект.