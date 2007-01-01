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Студия Антона Базалийского
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры на Васильевском острове, Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Столовая комната в эклектичном стиле Дерево Бежевый
    Дизайн квартиры на Васильевском острове, Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Кухни в эклектичном стиле Бежевый
    Дизайн квартиры на Васильевском острове, Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Гостиные в эклектичном стиле Белый
    +7
    Дизайн квартиры на Васильевском острове
    Реконструкция особняка. Смольный парк., Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Гостиная в классическом стиле Белый
    Реконструкция особняка. Смольный парк., Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Гостиная в классическом стиле Синий
    Реконструкция особняка. Смольный парк., Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Гостиная в классическом стиле Дерево Белый
    +6
    Реконструкция особняка. Смольный парк.
    Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Гостиная в стиле лофт
    Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Столовая комната в стиле лофт
    Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Кухня в стиле лофт
    +18
    Дизайн квартиры в комплексе "Александрия"

    Студия занимается проектированием и реализацией коммерческих и жилых интерьеров с 2007 года. Ведущими дизайнерами являются Антон и Елена Базалийские.
    Мы ведем не более трех проектов в год. Это позволяет быть в курсе всех мелочей при их реализации. И это выгодно отличает нас от больших студий. Серьезное значение мы придаем эскизной части. Не ограничиваем количество вариантов, пока результат не будет полностью удовлетворять обе стороны. И только после этого приступаем к воплощению. При таком подходе готовый объект на 90% похож на эскизный. У нас с клиентами одна цель — сделать качественный проект.

    Услуги
    • Эскизы в 3D формате
    • Перепланировки и проектная документация
    • Подбор материалов и мебели
    • декорирование
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Весь мир и Москва
    Награды компании
    http://bazant.ru/about/
    Адрес
    ул. Пестеля
    191028 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119649948 www.bazant.ru

    Отзыв

    Марина
    Работа с Антоном была очень комфортной. Приезжал всегда вовремя на встречи, внимательно относился к пожеланиям. Качественные эскизы, до полного согласования дизайна. Во время стройки часто приезжал для контроля. Все спорные вопросы разрешал быстро. Безусловно рекомендую Антона, как специалиста с большим опытом и прекрасным вкусом!
    почти 5 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2016
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