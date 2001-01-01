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Наталья Дубовая Charman-design
Архитекторы Ростовская Обл. Г Батайск
Обзор 9Проекты (9) 3Книги идей (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный особняк 800м2, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Дома в классическом стиле
    Загородный особняк 800м2, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Дома в классическом стиле
    Загородный особняк 800м2, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Дома в классическом стиле
    +3
    Загородный особняк 800м2
    особняк в центре Ростова-на-Дону, ул. Соколова, 27, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design
    особняк в центре Ростова-на-Дону, ул. Соколова, 27, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design
    особняк в центре Ростова-на-Дону, ул. Соколова, 27, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design
    +3
    особняк в центре Ростова-на-Дону, ул. Соколова, 27
    Дизайн интерьера загородного дома, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Кухня в стиле кантри
    Дизайн интерьера загородного дома, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Кухня в стиле кантри
    Дизайн интерьера загородного дома, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Кухня в стиле кантри
    +13
    Дизайн интерьера загородного дома
    Особняк в центре Ростова-на-Дону, ул. Соколова, 27А, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Дома в классическом стиле
    Особняк в центре Ростова-на-Дону, ул. Соколова, 27А, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Дома в классическом стиле
    Особняк в центре Ростова-на-Дону, ул. Соколова, 27А, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Дома в классическом стиле
    Особняк в центре Ростова-на-Дону, ул. Соколова, 27А
    Дизайн-проект интерьера жилого дома ., Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект интерьера жилого дома ., Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Кухня в стиле кантри
    Дизайн-проект интерьера жилого дома ., Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Кухня в стиле кантри
    +21
    Дизайн-проект интерьера жилого дома .
    Hand-made, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Сад Мебель
    Hand-made, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Дома в средиземноморском стиле
    Hand-made, Наталья Дубовая Charman-design Наталья Дубовая Charman-design Окна и двериДвери
    +8
    Hand-made
    Показать все 9 проекты

    Студия «Charman-design» была создана в 1998 году Анатолием Зерщиковым

     и Натальей Дубовой. Основу компании составляют профессиональные дизайнеры, архитекторы, скульпторы и художники. Основное направление деятельности

    компании – создание современных архитектурных объектов на основе классической архитектуры, предпочтительный стиль - модерн, ампир, барокко. На этом сайте представлены фотографии лепных фасадов, выполненные по проектам студии «Charman-design», все они были выполнены по индивидуальным заказам и не являются реставрацией или копией памятников архитектуры, хотя многие считают их «наследием древности», мы спешим развенчать этот миф. Фасады всех представленных на сайте объектов создавались в наши дни и являют собой современную архитектуру, в рамках определённого стиля, с соблюдением всех архитектурных традиций и канонов.

    Благодаря высокому профессионализму специалистов нашей студии и достигается эффект

    «здания под старину». Здесь мы представляем фотографии объектов по принципу «что было» и «что стало», чтобы у зрителя не оставалось ни каких сомнений, что все все фасады зданий современные.

    - Специализация Студии «Charman-design»: архитектура, дизайн, скульптура, живопись.

    - Основные виды деятельности: архитектурное проектирование объектов жилого

    и общественного назначения, разработка лепной архитектуры фасадов, подготовка проектной документации, осуществление авторского надзора, консультации по строительству объектов и монтажу элементов фасадов,  выполнение лепных элементов и колонн по индивидуальному проекту для фасадов и интерьеров, разработка и изготовление малых архитектурных форм для ландшафтного дизайна, дизайн интерьеров бутиков, магазинов, кафе, офисов, квартир и загородных домов, декорирование интерьеров, подбор декоративно-отделочных материалов, визуализация стилистических решений.

     Отслеживая новые тенденции и технологии на рынке стройматериалов, мы готовы удовлетворить персональные пожелания наших клиентов и воплотить в жизнь самые

    оригинальные дизайнерские решения, а сотрудничество с лучшими европейскими производителями позволяет создавать уникальный дизайн, объединяющий в себе высокое качество, экологичность и современные технологии.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    • лепной декор
    Регионы обслуживания
    • Весь мир
    • Ростовская обл. г Батайск
    Награды компании
    диплом Архитектурного форума Роствертол2005 г. За весомый вклад в развитие архитектуры Ростова-на-Дону
    Адрес
    Почтовая 19
    346800 Ростовская Обл. Г Батайск
    Россия
    +7-9054514265 dubovaya-n.wix.com/charman-design
    Законное владение

    Ростовская обл. г Батайск, ул. Почтовая, 19

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