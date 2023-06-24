. Основу компании составляют профессиональные дизайнеры, архитекторы, скульпторы и художники. Основное направление деятельности

компании – создание современных архитектурных объектов на основе классической архитектуры, предпочтительный стиль - модерн, ампир, барокко. На этом сайте представлены фотографии лепных фасадов, выполненные по проектам студии «Charman-design», все они были выполнены по индивидуальным заказам и не являются реставрацией или копией памятников архитектуры, хотя многие считают их «наследием древности», мы спешим развенчать этот миф. Фасады всех представленных на сайте объектов создавались в наши дни и являют собой современную архитектуру, в рамках определённого стиля, с соблюдением всех архитектурных традиций и канонов.

Благодаря высокому профессионализму специалистов нашей студии и достигается эффект

«здания под старину». Здесь мы представляем фотографии объектов по принципу «что было» и «что стало», чтобы у зрителя не оставалось ни каких сомнений, что все все фасады зданий современные.

- Специализация Студии «Charman-design»: архитектура, дизайн, скульптура, живопись.

- Основные виды деятельности: архитектурное проектирование объектов жилого

и общественного назначения, разработка лепной архитектуры фасадов, подготовка проектной документации, осуществление авторского надзора, консультации по строительству объектов и монтажу элементов фасадов, выполнение лепных элементов и колонн по индивидуальному проекту для фасадов и интерьеров, разработка и изготовление малых архитектурных форм для ландшафтного дизайна, дизайн интерьеров бутиков, магазинов, кафе, офисов, квартир и загородных домов, декорирование интерьеров, подбор декоративно-отделочных материалов, визуализация стилистических решений.

Отслеживая новые тенденции и технологии на рынке стройматериалов, мы готовы удовлетворить персональные пожелания наших клиентов и воплотить в жизнь самые

оригинальные дизайнерские решения, а сотрудничество с лучшими европейскими производителями позволяет создавать уникальный дизайн, объединяющий в себе высокое качество, экологичность и современные технологии.